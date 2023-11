B10 nach Unfall gesperrt (Foto)

Annweiler (ots) – Aktuell ist die B10 bei Annweiler wegen eines Unfalls auf der B10 zwischen dem Staufer- und dem Löwenherztunnel in beide Richtungen gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein Skoda-Fahrer, welcher aus Richtung Pirmasens fuhr, nach links und kollidierte mit einem VW Touran des Gegenverkehrs.

Dadurch drehte sich der Skoda und stieß auch noch mit einem dem VW nachfolgenden Audi zusammen. Die Insassens werden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, trugen nach erster Auskunft Prellungen davon. Alle 3 Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Farbschmierereien an Linienbussen

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 23.11.23 16:00 Uhr bis 24.11.23 06:30 Uhr wurden am Bahnhof Bad Bergzabern drei Linienbusse durch bislang unbekannte Täter mit blauer und roter Farbe beschmiert. Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Unfall zwischen Wernersberg und Völkersweiler

B48 (ots) – Am Freitagnachmittag kam es auf der B48 zwischen Wernersberg und Völkersweiler zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet ein Hyundai-Fahrer bei einsetzendem Eisregen in einer Kurve ins Rutschen. In einer Kurve schleuderte er mit seinem Heck gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Dacia.

Die 30-Jährige Dacia-Fahrerin und ihr 3-Jähriger Sohn wurden nach derzeitigem Stand ebenso leicht verletzt wie der Hyundaifahrer. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesem Grund musste die Strecke zeitweise komplett gesperrt werden.