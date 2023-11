Kreis Kaiserslautern

Toten Mann bei Zimmerbrand gefunden

Steinwenden (ots) – Bei einem Brand am frühen Freitag 24.11.2023 im OT Weltersbach ist eine Person ums Leben gekommen. Kurz vor 05 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnungsbrand gerufen. In einem Schlafzimmer war ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte fanden in dem Zimmer einen leblosen Mann.

Die Identität des Verstorbenen steht aktuell nicht zweifelsfrei fest. Möglicherweise handelt es sich um einen 58-jährigen Hausbewohner. Die Ermittlungen zur Identität des Toten, den Todesumständen und der Brandursache dauern an. Im Raum steht, dass das Feuer durch eine Zigarette ausgelöst worden sein könnte.

Hierzu wird ein Brandgutachter hinzugezogen und der Tote soll gerichtsmedizinisch untersucht werden. Den entstandenen Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf einen mindestens 5-stelligen Betrag. |erf

Kaiserslautern

Mit gestohlener Fernbedienung Garage ausgeräumt

Kaiserslautern (ots) – Im Zypressenweg ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen, und in der Folge zum Diebstahl aus einer Garage. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Wegen der im Auto vorgefundenen Fernbedienung für ein Garagentor hatten die Täter ein leichtes Spiel: Die betreffende Garage war schnell ausfindig gemacht und die Diebe stahlen daraus unter anderem ein Mountainbike, eine Ladestation mitsamt Akku sowie eine dunkelblaue Motorradhose.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Achtung, Taschendiebe

Kaiserslautern (ots) – Große, auf den Boden aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis „Taschendiebe! Pickpockets!“ weisen seit heute (24.11.2023) in der Innenstadt Passanten darauf hin, sich vor Langfingern in Acht zu nehmen. Die Aktion geht auf die Initiative des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz zurück.

Am Vormittag rückten der Leiter des Altstadtreviers, Polizeirat Steffen Kroll, zusammen mit einer Polizeistreife und Kräften der Ordnungsbehörde an, um mit Spezialkreide und einer großen Schablone die Warnhinweise auf den Boden aufzusprühen. Stadtbürgermeister, Manfred Schulz, nutze die Gelegenheit, um die gemeinsame Streife zu begleiten und sich ein Bild von der Aktion zu machen.

Noch bis in das neue Jahr sorgen Buden und Stände für weihnachtliches Ambiente in der Fußgängerzone. Die gut besuchte Innenstadt lockt jedoch leider auch Taschendiebe an. Das unübersichtliche Gedränge bietet ihnen gute Gelegenheiten, unbemerkt zuzuschlagen.

Die Diebe rempeln ihre Opfer an, verwickeln sie in Gespräche oder bieten ihre Hilfe an. Mit Fingerfertigkeit und verschiedenen Tricks versuchen sie zu verwirren oder abzulenken. Auch durch ein kleines „Missgeschick“, bei dem zum Beispiel die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihren Opfern näher.

Die Polizei empfiehlt:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Bankkarten und Wertsachen mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andereWertgegenstände wie beispielsweise Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Achten Sie insbesondere im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen werden.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihre Bank- oder Kreditkarte gestohlen wurde, lassen Sie diese sofort über den Sperrnotruf 116 116 sperren beziehungsweise wenden Sie sich

direkt an Ihre Bank.

direkt an Ihre Bank. Damit Ihre Bankkarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, sollten Sie den Verlust auch sofort der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen mit Unterschrift in Geschäften abgelehnt.

Aktuell ist die Polizei mit einem Informationsstand vor dem Einkaufszentrum am Fackelrondell präsent. Die Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Westpfalz informieren Sie gerne auch zu weiteren Themen in Sachen Sicherheit und Schutz vor bestimmten Kriminalitätsphänomenen.

Sprechen Sie uns an. |erf