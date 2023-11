Neustadt: Überfallen und Koffer geraubt

Neustadt/Weinstraße (ots) – In Neustadt in der Nähe des Bahnhofes ereignete sich am Donnerstag, 23.11.23 gegen 07:20 Uhr ein Raubdelikt zum Nachteil eines älteren Paares. Das Paar war mit drei Koffern vom Bahnhof in Richtung Innenstadt zu Fuß unterwegs, als sie von mehreren unbekannten jungen Männern geschubst und ihnen die drei Koffer abgenommen wurden.

Es handelte sich hierbei um drei Rollkoffer (zwei davon dunkelblau).

Wer Hinweise zu dem Überfall geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Neustadt Tel. 06321- 854-0 in Verbindung setzen.