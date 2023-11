Sekundenschlaf – Senior übermüdet Auto gefahren und gefährdet Gegenverkehr

Waibstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 18:50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Toyota-Fahrer, der die B 292 in Richtung Sinsheim befährt und Schlangenlinien fahren würde. Außerdem soll er bereits mehrfach in den Grünstreifen abgekommen sein.

Durch eine Polizeistreife wurde die Örtlichkeit umgehend aufgesucht. Kurz darauf konnte der Autofahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Wie sich während des Kontrollgesprächs herausstellte, ist der Senior wohl mehrfach kurzzeitig während der Fahrt eingeschlafen. Nachdem der Toyota des Mannes verkehrssicher abgestellt wurde, musste der Senior die Beamten für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten.

Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden bis zum Folgetag einbehalten.

Darüber hinaus gab der Zeuge gegenüber den Beamten an, dass ein bisher unbekannter Autofahrer aus dem Gegenverkehr nur durch einen Bremsvorgang und ein scharfes Ausweichen einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte.

Der Senior muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun den Autofahrer der durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, sich unter der Tel: 07261 /690-0 zu melden.

Lkw-Plane durch Unbekannte aufgeschnitten

BAB 5/Weinheim (ots) – Durch einen unbekannten Täter wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 03:30 Uhr, die Plane eines Sattelaufliegers mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Lkw war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg geparkt. Aus dem Lkw wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Höhe des Sachschadens sowie Täterhinweise ist derzeit noch nicht bekannt.

Sieben Arbeitsmaschinen gestohlen – Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Gleich mehrere Arbeitsmaschinen entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr aus einem In den Meckeswiesen abgestellten Sprinter. Nachdem die Täter auf das offen zugängliche Gelände gelangten, brachen diese gewaltsam das Vorhängeschloss der fest verbauten Metallkisten auf und entwendeten u.a. Akku-Winkelschleifer, Akkuschrauber und einen Akku-Kombihammer.

Der Diebstahlschaden wird auf einen 4-stelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222/5709-0 entgegen.

Mehrere Altpapiersäcke in Brand geraten

Weinheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch gegen 21 Uhr mehrere Säcke mit Altpapier und anderen Unrat auf einem Balkon in der Grundelbachstraße in Brand. Hierdurch wurde die Hausfassade sowie die Glasbalkontür beschädigt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen.

Während der Löscharbeiten wurde die Grundelbachstraße kurzzeitig gesperrt und konnte um 21:35 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sprinter-Fahrer übersieht Rettungswagen

BAB 659/Weinheim (ots) – Am Mittwoch ereignete sich auf der BAB 659 auf Höhe des Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Weinheim ein Unfall zwischen einem Sprinter und einem Rettungswagen. Als gegen 18:20 Uhr ein 50-jähriger Daimler-Benz-Fahrer auf der BAB 659 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah dieser hierbei den parallel fahrenden Rettungswagen und kollidierte mit dessen hinteren, linken Stoßstange.

Durch die herumfliegenden Plastikteile wurde die Motorhaube eines 49-jährigen VW-Fahrers beschädigt. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Rettungswagen, welcher ohne Sondersignal unterwegs war, transportierte zum Unfallzeitpunkt eine Patientin in ein Krankenhaus.Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

An dem Daimler entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Rettungswagen wurde ebenfalls beschädigt.

Durch diese Beschädigungen war eine Weiterfahrt mit der Patientin nicht mehr möglich, weshalb ein weiterer Rettungswagen angefordert wurde, um die Fahrt ins Krankenhaus fortsetzen zu können. Der Sachschaden des Rettungswagens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Sprinter musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Während der gesamten Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn beseitigt.