Neustadt: Einführung ins Weihnachtsoratorium am 05. Dezember 2023

Neustadt an der Weinstraße – Der Prot. Kirchenbezirk Neustadt lädt am Dienstag, 5. Dezember 2023 um 19:30 Uhr zu einem „Gespräch am Abend“ unter dem Thema „und Friede auf Erden – Das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach – Einführung ins Werk“ ins Casimirianum, Ludwigstr. 1, 67433 Neustadt ein.

Am 6. und 7. Januar werden der Neustadter Figuralchor und das Ensemble 1800 unter der Leitung von Fritz Burkhardt das Weihnachtsoratorium (Teile 1-6) in der Stiftskirche aufführen. Darauf will Fritz Burkhardt (Schulleiter des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasuims) die Teilnehmer an diesem Abend vorbereiten.

Sein Vortrag beschäftigt sich mit Entstehung, Musik und Deutung einer der bekanntesten Kompositionen Bachs. Das Weihnachtsoratorium ist weit mehr als eine Wiedergabe der bekannten Weihnachtsgeschichte. Neben dem Hörgenuss bietet das Werk vielfältige Anlässe zum Nachdenken. Anhand ausgewählter Musikbeispiele möchte der Referent einen Zugang zu Bachs Gedankenwelt bieten, in der auch Widersprüche und Zweifel ihren Platz haben.

Alle, die sich für das berühmte Werk von J.S. Bach interessieren, sind herzlich eingeladen.

Für Informationen und Rückfragen bitte wenden an Martina Horak-Werz, Pfarrerin, Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk, 06321 398934, martina.horak-werz@evkirchepfalz.de.