Spektakulärer Verkehrsunfall (Foto)

Wörth (ots) – Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am 22.11.23 gegen 21:30 Uhr die B9 aus Richtung Germersheim und wollte nach Wörth abfahren. In der Rechtskurve der Ausfahrt fuhr er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geradeaus über die komplette Grünfläche.

Am Übergang von Grünfläche zur asphaltierten Auffahrt der B9 wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, flog über die Straße, setzte auf der gegenüberliegenden Leitplanke auf und kam im Gestrüpp in ca. 20m Tiefe zum Stehen.

Der junge Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien und Hilfe anfordern. Hinweise auf Substanzmissbrauch oder Ablenkung bei der Fahrt ergaben sich bei dem Unfallverursacher bisher nicht.

Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Großaufgebot von freiwilliger Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. Durch die Straßenmeisterei musste die Anschlussstelle für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Ein Rettungsdienst war zur vorsorglichen Untersuchung des jungen Mannes ebenfalls vor Ort.

Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8.000 Euro belaufen.

Reifenpanne entlarvt Mann ohne Führerschein

Wörth (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am 22.11.23 gegen 22:30h ein Fahrzeug, welches in Schrittgeschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinker die Hanns-Martin-Schleyer-Straße befuhr und an einer Tankstelle anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer eine Reifenpanne hatte und den Schaden an der Tankstelle beheben wollte.

Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein Bekannter holte im Anschluss das Fahrzeug ab.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Wörth (ots) – Am 22.11.23 zwischen 05.00h und 14.00h verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Wörth in der Tannenstraße von der Straßenseite aus. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und eine größere Menge Bargeld gestohlen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Hördt (ots) – Am 22.11.23 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mallersdorfer Straße in Hördt. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Germersheim unter 07274/958-1603 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.