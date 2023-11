Körperverletzung vor Bistro – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann geriet am Mittwoch 22.11.2023, 14 Uhr, mit einen 47-Jährigen in einem Bistro in der Bismarckstraße in einen Streit. Der Streit endete schließlich in einer Auseinandersetzung vor dem Bistro. Hierbei schlug der Mann mit einem Plastikstuhl auf den Hinterkopf des 47-Jährigen.Anschließend flüchtete er.

Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Hoher Schaden nach betrügerischem Anruf

Ludwigshafen (ots) – Eine Seniorin aus Oppau wurde am 21.11.2023 mehrfach von Unbekannten angerufen und durch eine Lügengeschichte unter Druck gesetzt. Konkret behaupteten die Anrufenden, die Enkelin der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun verhaftet worden.

Um sie aus dem Gefängnis zu befreien, müsse die Seniorin 70.000 Euro zahlen. In bester Absicht übergab die Seniorin in der Friedrichstraße Bargeld an eine unbekannte Frau.

Haben Sie in der Friedrichstraße oder in der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet? Waren Sie ggf. sogar Zeuge der Geldübergabe? Bitte melden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Auf Leitplanke aufgefahren

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen kam am Mittwochabend (22.11.2023, 18:14 Uhr) eine 33-jährige Autofahrerin an der Abzweigung L523 in Richtung B9 (Nahe BASF Tor 15) von der Straße ab. Sie fuhr auf eine Leitplanke auf und kam schließlich zum Stehen.

Mit zwei Reifen stand sie dabei auf der Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Abzweigung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Bargeld aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche öffneten am Mittwoch 22.11.2023, 19.15 Uhr, die Beifahrertür eines unverschlossenen Autos und entwendeten einen Geldbeutel mit 250 Euro Bargeld. Die Tat wurde von der Besitzerin des Autos beobachtet. Beide Jugendliche trugen dunkle Kleidung.

Die Tat ereignete sich in der Forster Straße. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen – Aktion „Orange the World“

Ludwigshafen (ots) – Der 25.11.2023 der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, ist der jährliche Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen.

Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie kann sich in Demütigungen, Beleidigungen, Einschüchterungen, körperlichen Angriffen oder sexuellen Übergriffen äußern. Oft schweigen die betroffenen Frauen aus Scham, Hilflosigkeit, Angst oder weil sie Schuldgefühle haben. Aber auch das Umfeld sieht oftmals weg, z.B. die Nachbarn.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden im Jahr 2022 2460 Fälle von häuslicher Gewalt in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Bei rund 80% der Opfer handelt es sich um Frauen, d.h. 1956 Frauen haben im Jahr 2022 Gewalt in einer Beziehung erlebt.

Betroffene sollen wissen, dass sie auf dem Weg aus der Gewalt nicht alleine sind, die Polizei hilft und kann Unterstützungsangebote geben oder diese vermitteln.

Im Zeitraum vom 25.11.2023 bis zum 10.12.2023, dem Tag der Menschrechte, werden auch wir als Polizeipräsidium Rheinpfalz wieder ein Zeichen setzen und beteiligen uns erneut virtuell an der Kampagne der Vereinten Nationen „Orange the World“.

Auf der Startseite unseres Internetauftritts unter https://s.rlp.de/86q haben wir deshalb im Aktionszeitraum vom 25.11.2023 bis 10.12.2023 eine Aufnahme unseres orange beleuchteten Behördengebäudes platziert.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden in den Dienststellen Koordinatoren für häusliche Gewalt eingesetzt, die mit der Bearbeitung dieser Delikte beauftragt sind und als feste Ansprechpartner für betroffene Frauen und externe Stellen fungieren. Es besteht ein bewährtes Netzwerk zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, Frauenunterstützungseinrichtungen sowie u. a. den Interventions- und Fachberatungsstellen sowie weiteren präventiven Gremien und Kooperationspartnern.

Dieses Netzwerk hat sich bewährt, um Straftaten konsequent zu verfolgen und Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren zu können. Bei sogenannten Hochrisikofällen wird der Sachverhalt bzw. die Gefährdung anhand wissenschaftlich entwickelter Analysetools bewertet, um Gewaltexzessen frühzeitig vorbeugen zu können. So kann einer Eskalation der Gewalt schnellstmöglich mit einer Vielzahl von Maßnahmen entgegengewirkt werden.

Diese erfolgen sowohl in Form von Sofortmaßnahmen, als auch in interdisziplinären Fallkonferenzen der Netzwerkpartner, welche Maßnahmenpakete erarbeiten und beschließen. Im Jahr 2022 wurde dieses Verfahren im Polizeipräsidium in 197 Fällen angewandt.

Die Polizei kann verschiedene Maßnahmen treffen, um Betroffene zu schützen und ihnen zu helfen. Das gesamte polizeiliche Vorgehen richtet sich gegen den Täter. Frauen können zum Beispiel in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und der Täter wird der Wohnung verwiesen und bekommt beispielsweise ein Kontaktaufnahmeverbot von uns. Der Opferschutz hat bei uns eine ganz besondere Bedeutung. Frauen werden schon vor Ort von den Polizeikräften beraten und über ihre Möglichkeiten informiert.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Die Polizei rät deshalb betroffenen Frauen: Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie von Gewalt betroffen sind oder Ihnen Gewalt angedroht wird! In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Zur Verfügung stehen Ihnen daneben die Ansprechpartner in den Polizeidienststellen oder die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums, bei der sich betroffene Frauen auch direkt melden können unter der Telefonnummer 0621 963-1154.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Internet zur Opferhilfe bei Gewalttaten unter https://s.rlp.de/S7lLb, beim Weißen Ring unter https://s.rlp.de/R6ASZ oder beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016 bzw. https://www.hilfetelefon.de/.

