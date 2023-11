Unfall mit verletzter Fußgängerin und Hund

Römerberg (ots) – Am 22.11.2023 kurz vor 16 Uhr kam es in der Berghäuser Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Eine 29-jährige Frau wollte zusammen mit ihrem Hund die Berghäuser Straße fußläufig überqueren. Hierbei nutzte sie eine unübersichtliche Stelle, sie trat hinter einem parkenden PKW hervor und übersah dabei einen herannahenden PKW.

Die Sicht des 51-jährigen Autofahrers zum Gehweg war aufgrund mehrerer ordnungsgemäß geparkter PKW stark eingeschränkt. Der PKW kollidierte mit der Fußgängerin und dem Hund, wodurch diese schwer verletzt wurden. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

Der Hund wurde durch einen Nachbarn der 29-Jährigen zu einem Tierarzt nach Speyer verbracht.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau eine Fraktur des Schienbeins und Schmerzen im Oberkörper, der Umfang der Verletzungen des Hundes ist nicht bekannt, der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe einer mittleren 5stelligen Summe. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Berghäuser Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Diebstahl E-Scooter

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Mittwoch 22.11.2023 zwischen 13-14:35 Uhr, wurde ein in der Friedenstraße am Gehwegrand abgeschlossener E-Scooter durch Unbekannte entwendet. Hinweise zu dem Tatgeschehen bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Heuchelheim (ots) – Am 22.11.2023, gegen 06.05 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Worms mit seinem Pkw die K7 von Beindersheim kommend Richtung L 453. An der dortigen Einmündung übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Ludwigshafen, welcher die L 453 in Richtung Heuchelheim befuhr. Der 63-Jährige wurde hierbei leichtverletzt, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 9.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.