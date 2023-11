Landau: Die Polizei-News

Salzstreuerwurf mündet in Strafverfahren

Landau (ots) – Am 22.11.2023 gerieten gegen 22:20 Uhr ein 20-Jähriger und ein 34-Jähriger in der Reiterstraße vor einem Imbissrestaurant in Streit. Im Rahmen des Streites warf der 34-Jähriger einen gläsernen Salzstreuer nach dem 20-Jährigen. Glücklicherweise verfehlte dieser sein Ziel.

Der Salzstreuerwerfer konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Friedrich-Ebert-Str. angetroffen werden. Für die Zwecke des Strafverfahrens wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Über offene Tür eingedrungen – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom 21.11.2023 auf den 22.11.2023 drangen unbekannte Täter über eine offene Wintergartentür in ein Wohnhaus in der Pommernstr. Entwendet wurde ein Portemonnaie. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

30 Prozent zu viel geladen

Landau (ots) – Am 22.11.2023 konnte gegen 11:50 Uhr ein LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Augenscheinlich war das Gefährt des 53-Jährigen überladen.

Bei einer anschließenden Wiegung konnte festgestellt werden, dass eine Überladung von 30 Prozent gegeben war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin musste der Betroffene seinen LKW entsprechend entladen.

Falsche Kennzeichen angebracht

Landau (ots) – Am 22.11.2023 wurde ein 57-jähriger PKW-Fahrer gegen 11 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht auf den vom Beschuldigten geführten PKW ausgegeben waren. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei Landau lädt zum Berufsinfoabend ein

Landau (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 um 18:00 Uhr, informiert die Polizei Landau in den Räumen ihrer Dienststelle in der Paul-von-Denis-Straße 5 über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich.

Für den nächsten Einstellungstermin im Mai 2024 sind noch Plätze frei! – Bewerbungsfrist für die Einstellung im Mai 2024 ist der 28.02.2024.

Anmeldungen für die Teilnahme (ab 14 Jahre) werden unter Angaben des vollständigen Namens, Alter sowie der Erreichbarkeit unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.