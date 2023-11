Schagstock griffbereit

Knöringen/A65 (ots) – Am Mittwoch 22.11.2023 befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer gegen 06:30 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe von Knöringen kam dieser ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Grünstreifen befindlichen Verkehrsschild.

Die Schadenshöhe beträgt circa 5.000 Euro. Der Audi-Fahrer gab an, dass es zu dem Unfall gekommen sei, da ihm schwarz vor Augen wurde. Vorsorglich wurde er in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Ob er zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wird das Ergebnis der durchgeführten Blutprobe im Nachgang klären.

Darüber hinaus konnte in dessen PKW zugriffsbereit ein verbotener Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Am Knie verletzt

Essingen (ots) – Am 22.11.2023 befuhr in Essingen ein 28-jähriger Citroën-Fahrer die Trifelsstraße in Richtung Luitpoldstraße. An der Kreuzung zur Luitpoldstraße missachtete der 28-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich die 38-Jährige eine Verletzung am Knie zu.

Zudem war ihr PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt 8.000 Euro. Der Citroën-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Betrunken am Steuer

Edenkoben (ots) – Ein 46-jähriger PKW-Fahrer befuhr am frühen Morgen des 22.11.2023, gegen 06.30 Uhr, die Seewiesen und wurde hier einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt.

Einen anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Annweiler (ots) – Am 22.11.2023 befuhr ein 28-jähriger Opel-Fahrer die Pirmasenser Straße in Annweiler-Sarnstall. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten PKW Suzuki. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung des 28-Jährigen gewesen sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.