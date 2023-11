Bombe im Garten gefunden

Mainz (ots) – Bei Erdarbeiten in seinem Garten in Weisenau entdeckte der Besitzer am Mittwoch 22.11.2023 einen ca. 20 cm großen bombenähnlichen Gegenstand im Erdreich und informierte umgehend die Polizei. Gleichzeitig übermittelte er auch mehrere Lichtbilder des Gegenstandes. Der Bereich wurde durch die eingesetzten Beamten zunächst großräumig abgesperrt, die Feuerwehr und Katastrophenschutz hinzugezogen.

Die Nachbarn hatte der Anrufer bereits selbstständig sensibilisiert. Nach Sichtung der Bilder durch den Kampfmittelräumdienst konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine so genannte Stabbrandbombe, von der keine unmittelbare Gefahr ausgeht, sofern Brandquellen in der Nähe vermieden werden.

Eine sofortige Entfernung der Stabbrandbombe war somit nicht notwendig, sodass diese im Verlauf des heutigen Tages durch den Kampfmittelräumdienst geborgen werden kann.

Festnahme alkoholisierter Person in der Fußgängerzone

Mainz (ots) – Größeres Aufsehen erregte eine polizeiliche Festnahme am Mittwoch um die Mittagszeit an der Römerpassage. Die Beamten waren zunächst vor Ort gerufen worden, da dort eine Rangelei stattfinde. Vor Ort konnte nur der augenscheinlich alkoholisierte 42-jährige angetroffen werden, der die eingesetzten Beamten unmittelbar als Wichser beleidigte und mehrfach rief, dass er eine Bombe platziert habe. Er wurde folglich einer Personenkontrolle unterzogen.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass für den Mann ein offener Haftbefehl bestand, weswegen er festgenommen wurde. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine platzierte Bombe ergaben sich nicht.

Weindieb auf frischer Tat verfolgt

Mainz (ots) – Durch einen Kunden wurde ein Ladenbesitzer in der Pfandhausstraße am Mittwoch Vormittag darauf aufmerksam gemacht, dass ein vorübergehender Mann soeben eine Flasche Wein aus der Außenauslage seines Geschäftes entwendet habe.

Der Ladenbesitzer verfolgte den Mann, der zu einer Gruppe aus mehreren Personen gehörte, und informierte zeitgleich die Polizei. In der großen Bleiche konnte der Dieb schließlich durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Er trug die Flasche noch bei sich und hatte bereits daraus konsumiert. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

Vermisster Mann tot aufgefunden

Mainz (ots) – Der seit Karfreitag 2023 vermisste M. Riedel ist tot aufgefunden worden. Der 22-Jährige wurde im Uferbereich eines Baggersees in Dettenheim, im Landkreis Karlsruhe durch eine Spaziergängerin aufgefunden. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen und eine Obduktion bestätigten seine Identität. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.