Mainz-Finthen (ots) – Eine 55-jährige Mainzerin wurde am Mittwoch 22.11.2023 durch eine 39-jährige Frau zunächst nach Geld gefragt. Als sie dies ablehnte, griff die 39-Jährige sie massiv körperlich an. Die 55-Jährige war gerade dabei ihre Einkäufe im Fahrzeug zu verstauen, als sie durch die Täterin gegen den PKW gestoßen und anschließend an den Haaren zu Boden gerissen wurde.

Hierbei traf sie mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine Platzwunde an der Lippe zu. Währenddessen schlug die 39-Jährige weiter auf die 55-Jährige ein. Dabei beleidigte sie die Geschädigte sowie eine weitere Zeugin.

Weil die Aggressorin auch die hinzugekommenen Polizeibeamten mit dem Tode bedrohte und dabei mehrfach versuchte, den Beamten an die Dienstwaffe zu greifen, wurde sie schließlich in Gewahrsam genommen.