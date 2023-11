Frankfurt – Nordend: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Mittag (23.11.2023) kam es in der Burgstraße zu

einem größeren Polizeieinsatz. Eine 55 Jahre alte Frau steht im Verdacht, ihre

61-jährige Nachbarin mutmaßlich mit einer Waffe bedroht zu haben. Polizeibeamte

nahmen die Tatverdächtige widerstandslos fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchte die 55-Jährige um kurz nach 13 Uhr in

einem Wohngebäude eine Nachbarin auf. An der Wohnungstür soll sie dann aus

bislang unbekannten Gründen die 61-Jährige mit einer Waffe bedroht haben.

Alarmierte Polizeikräfte suchten das mehrstöckige Wohnhaus in der Burgstraße auf

und nahmen die 55-jährige Frau im Treppenhaus fest. In der Wohnung der

Tatverdächtigen fanden Beamte im Rahmen einer Durchsuchung eine

Schreckschusswaffe auf, die sie sicherstellten.

Sie verbrachten die 55-jährige Frau für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf

ein Polizeirevier. Die Absperrmaßnahmen konnten gegen 14:00 Uhr aufgehoben

werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Höchst: Polizisten finden 3kg Haschisch bei Wohnungsdurchsuchung

Frankfurt (ots) – (ha) Polizeibeamte durchsuchten am heutigen Tag (23.11.2023)

eine Wohnung in der Bolongarostraße, neben Stichwaffen fanden sie insgesamt rund

3 Kilogramm Haschisch.

Gegen 07:00 Uhr starteten die Beamten ihre Durchsuchungsmaßnahme. Grund dafür

war eigentlich ein Verfahren wegen Warenkreditbetrug. Der 17-jährige

Beschuldigte war zu Hause und bei der Durchsuchung anwesend.

Die Beamten fanden insgesamt 30 Päckchen a 100g Haschisch sowie 3 angebrochene

Päckchen in seinem Schlafzimmer. Außerdem befanden sich eine Machete, ein

Pfefferspray und ein Einhandmesser im selben Raum. Die Beamten stellten die

gefundenen Betäubungsmittel und die hier aufgezählten Gegenstände sicher.

Während der Maßnahme beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die Beamten. Sie

nahmen ihn trotz Widerstandshandlungen fest, dabei wurde niemand verletzt. Der

Beschuldigte muss sich jetzt vor dem Jugendgericht verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Crack-Küche ausgehoben

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Mittwoch im

Bahnhofsviertel eine 40-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann fest, die

verdächtigt werden, mit Rauschgift gehandelt zu haben. In der Folge entdeckten

die Beamten noch eine mutmaßliche Crack-Küche.

Die zwei Tatverdächtigen befanden sich gegen 17:10 Uhr in der Kaiserstraße, als

Zivilfahnder sie einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden sie bei ihnen

Crack und Haschisch auf, welches sie sicherstellten.

Bei der anschließenden Durchsuchung zweier angemieteten Hotelzimmer fanden die

Beamten noch weitere Drogen auf und stießen zudem auf eine mutmaßliche

Crack-Küche, in der sich zahlreiche Utensilien zur Rauschgiftherstellung

befanden.

Insgesamt stellten die Polizeibeamten rund 10,5 Gramm Kokain, 7,9 Gramm Crack

und 1,5 Gramm Haschisch an Betäubungsmitteln sicher.

Für das wohnsitzlose Duo ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Bei der Überprüfung der Frau stellte sich zudem heraus, dass

gegen sie ein Vollstreckungshaftbefehl von 1 Jahr und 8 Monaten besteht.

Frankfurt – Nied: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) – (ha) Am Mittwochabend (22.11.2023) nahm die Polizei eine

47-jährige Frau nach vorangegangenem Hausfriedensbruch fest, sie leistete dabei

Widerstand.

Der Ehemann kontaktierte die Beamten gegen 19:30 Uhr, da seine (Noch-)Ehefrau

ihm nicht die Wohnungs- und PKW-Schlüssel aushändigte und weiterhin keine

Anstalten machte, seine Wohnung im Franz-Diehl-Weg zu verlassen.

In einem darauffolgenden Gespräch mit den Beamten war die Frau aggressiv und

unkooperativ, weshalb die Beamten ihr Handschellen anlegten. Dabei sperrte Sie

sich mit ganzer Körperkraft, konnte die Fesselung letztendlich allerdings nicht

verhindern.

Die Polizisten fuhren mit ihr auf das 16. Polizeirevier und nahmen ihr dort noch

den Schlüssel ab. Im späteren Verlauf übergaben sie ihn dann dem Besitzer.

Sowohl die Frau als auch die Beamten blieben unverletzt. Sie wurde nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt – Gallus: Diebstahl durch falsche Polizeibeamte – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Gestern (22. November 2023) täuschten falsche

Polizeibeamte eine Kontrolle vor und stahlen einem Touristen seine Reisekasse.

Gegen 10:40 Uhr befand sich der 41-jährige Spanier auf dem Parkplatz der

LIDL-Filiale in der Mainzer Landstraße. Dort traten zwei Männer an ihn heran,

die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie fragten ihn, ob er Bargeld mitführe und

durchsuchten parallel sein Fahrzeug. Als sie Bargeld gefunden hatten, lenkte

einer den Touristen ab, sodass der andere das Geld einstecken konnte.

Anschließend beendeten sie ihre „Kontrolle“ und flüchteten in einem grauen BMW

Kombi mit Viersener Kennzeichen in Richtung Innenstadt. Die Trickdiebe

erbeuteten 9.000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter 1:

männlich, etwa 180 cm groß, ca. 40 – 45 Jahre alt, Tattoo am Hals, blaue Augen,

kräftige Statur; trug eine Polizeiweste.

Täter 2:

männlich, etwas kleiner und dicker als Täter 1, etwa 35 – 40 Jahre alt, schwarze

Haare, Vollbart; trug einen roten Pullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen, dem Fahrzeug und /

oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 755-10400 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schwerer Raub – Täter festgenommen

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 22. November 2023 kam es im Bereich Am

Hauptbahnhof zu einem schweren Raub. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt, die

Täter festgenommen.

Gegen 17.00 Uhr trafen der 19 Jahre alte Geschädigte und seine 18-jährige

Freundin auf die beiden 27 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen. Hier kam es

zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in einer körperlichen

Auseinandersetzung mündeten. Im Verlauf dieser setzte einer der Tatverdächtigen

ein Pfefferspray gegen den 19-Jährigen ein. Als dieser daraufhin zu Boden ging,

fügte der andere Tatverdächtige dem 19-Jährigen Schnittverletzungen im Bereich

des Rückens mit einem Cuttermesser zu. Im Anschluss raubten die Tatverdächtigen

dem Geschädigten die Jacke und flohen zunächst, konnten aber im Rahmen der

Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Sie führten sowohl das Raubgut,

als auch das Pfefferspray noch bei sich. Auch das Cuttermesser konnte im Rahmen

einer Absuche am Tatort aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 19-jährige Geschädigte wurde vor Ort ambulant behandelt; die Tatverdächtigen

zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

Taschendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwochabend einen 28-jährigen Mann festgenommen, der im

Verdacht steht an zwei Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund einer

vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt, festgenommen

und zur Wache gebracht. Dort konnten ihm insgesamt zwei Diebstähle, die am 14.

und 18. November verübt wurden, zugeordnet werden. Hierbei wurden den Opfern

jeweils an abfahrbereiten ICE im Frankfurter Hauptbahnhof ein Koffer in einem

Gesamtwert von rund 2000 Euro entwendet. Nach seiner Festnahme und Feststellung

seiner Personalien, wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet. Zum Verbleib der gestohlenen Koffer wollte er sich nicht

äußern.