Haiger- Flammersbach: Kennzeichen weg

Von einem in der Hohe Straße geparkten grauen VW Golf entwendeten Unbekannte zwischen 23 Uhr am Dienstag, 21. November, und 13 Uhr am Mittwoch die beiden Kennzeichen DIL-MI 97. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 50 Euro, die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar: In Bürogebäude eingebrochen

Etwa 5.000 Euro hoch ist der Schaden, den Diebe bei ihrem Vorgehen in einem Bürogebäude in der Siegmund-Hiepe-Straße verursachten. Zwischen 0.20 Uhr und 3.45 Uhr am Donnerstag, 23. November, gelangten sie über ein Fenster in das Haus, durchsuchten mehrere Räume und brachen dabei auch Schränke auf. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06441/918-110).

Solms- Oberbiel: Rücklicht beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem in der Straße Im Winkel geparkten weißen Citroen Jumper und beschädigte dabei dessen Rücklicht. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher zwischen 16 Uhr am Freitag, 17. November, und 7 Uhr am Montag, 20. November, unerlaubt. Möglicherweise verlor er dabei Teile des eigenen Fahrzeugs. Am Unfallort aufgefundene Teile gehören vermutlich zu einem Fiat Seicento. Die Unfallermittler in Wetzlar bitten um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Lackspuren hinterlassen

Blaue und rote Lackspuren am schwarzen Audi Q5 sind momentan der einzige Ansatz bei der Suche nach einem Unfallverursacher, der einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden an dem Audi verursachte. Zwischen Donnerstag, 2. November, 7 Uhr, und Mittwoch, 22. November, 17 Uhr, touchierte der unbekannte Autofahrer den in der Burgundertraße geparkten Audi und verursachte bei Schäden an der Frontstoßstange und am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: VW touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren an einem im Berliner Ring geparkten grauen VW touchierte ein unbekannter Autofahrer den Sharan und verursachte einen etwa 250 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher nach dem Unfall, der zwischen Montag, 20. November, 22 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr passierte, unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Bischoffen: Von der Straße abgekommen und Auto zurückgelassen

Zwischen Oberweidbach und der Zollbuche kam ein unbekannter Fahrer von der B255 ab, kollidierte mit einem Leitpfosten, fuhr einen leichten Hang hinab und kam in einem Waldgebiet zum Stillstand. Vermutlich war das Auto nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Fahrer und mögliche weitere Insassen ließen es zurück. Zeugen meldeten der Polizei das Auto am Dienstag, 21. November, gegen 13.25 Uhr. Es handelt sich um einen grauen Ford Puma mit ausländischer Zulassung. Den Schaden an der Fahrzeugfront schätzten die Polizeibeamten auf etwa 2.000 Euro, hinzu kommen etwa 70 Euro am Leitpfosten. Hinweise auf Verletzungen stellten sie am und im Fahrzeug nicht fest. Auffallend waren nur vier Warnwesten, die auf dem Dach lagen. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem sind Personen auf dem Stück an der B255 aufgefallen? Wer hat das Auto schon vor der genannten Mitteilungszeit bemerkt und kann den Unfallzeitraum näher eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02772/ 47050.

Aßlar: Nissan touchiert

Einen grauen Nissan Juke touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Europastraße und verursachte dabei am Donnerstag, 16. November, zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden an dem geparkten Fahrzeug. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).