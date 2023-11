Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Limeshain-Rommelhausen: In Häuser eingebrochen –

Zwei Häuser in der Limesstraße rückten gestern Abend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Diebe jeweils über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Beute Schränke und Kommoden. Die Bewohner gehen momentan davon aus, dass die Täter keine Wertsachen mitnahmen. Die Einbruchschäden liegen bei rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter gestern Abend zur genannten Zeit in der Limesstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Karben-Petterweil: Diebe auf Baustelle –

Mit Werkzeugen im Gesamtwert von rund 1.500 Euro aus der ehemaligen Sparkassenfiliale suchten Diebe in der Alten Heerstraße das Weite. Die Täter hebelten ein Fenster auf, kletterten hinein und griffen sich einen Akku-Bohrhammer, eine Akku-Flex sowie eine Akku-Stichsäge der Marke Bosch. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Diebe zwischen Montagabend, gegen 17.45 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr in der Alten Heerstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Gedern: Promillefahrer gestoppt –

Weil er am frühen Mittwochmorgen mit seinem Ford in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Gedern und Merkenfritz unterwegs war, rückte ein 51-Jähriger in den Fokus einer Büdinger Streife. Die Kollegen stoppten den Transporter und stellten bei dem im Vogelsberg lebenden Fahrer eine deutliche Alkoholfahne fest. Sein Alkoholtest brachte es auf 2,58 Promille. Er musste mit auf die Büdinger Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Auf den 51-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedberg: Ausnüchterung in Zelle –

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung wird sich ein 39-jähriger Altenstädter verantworten müssen. Gestern Abend, gegen 20.40 Uhr riefen Passanten die Friedberger Polizei um Hilfe. Im Bahnhof hatte der betrunkene 39-Jährige Menschen angepöbelt und Streit gesucht. Eine Streife sprach ihm einen Platzverweis aus, dem er aber nicht nachkam. Letztlich nahmen sie ihn in Gewahrsam, um ihn auszunüchtern. Während er die Gewahrsamszelle der Polizeistation Friedberg betrat, trat er nach einem der Polizisten und traf diesen an Brust und einem Oberschenkel. Am nächsten Morgen durfte der Altenstädter die Gewahrsamszelle wieder verlassen.