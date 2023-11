Person im Gleis bremst Regionalbahn aus – Zeugen gesucht!

Sarnau-Cölbe (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Wegen einer Person im Gleis

musste eine Regionalbahn gestern Nachmittag (22.11. / 16:28 Uhr) eine

Schnellbremsung einlegen. Eine bislang unbekannte Person hielt sich

widerrechtlich im Gleisbereich des Streckenabschnitts Sarnau-Cölbe auf. Der

Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 23225 erkannte rechtzeitig die Person und

leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Der Gleisläufer verließ daraufhin den

Gefahrenbereich in unbekannte Richtung.

Durch die Schnellbremsung wurde glücklicherweise niemand der Reisenden verletzt.

Ob es dadurch zu Auswirkungen auf den Bahnbetrieb kam, muss noch untersucht

werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und

ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Personenbeschreibung:

Die unbekannte Person soll männlich, knapp 1,70 Meter groß und von kräftiger

Statur gewesen sein. Zudem trug der Unbekannte dunkelgrüne Kleidung sowie eine

dunkle Mütze. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616

0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Biedenkopf- mit Pfefferspray gesprüht

Am Rande einer Veranstaltung in der AUE Eventhalle im Obermühlsweg kam es am Samstag (18.11.2023) gegen 20:40 Uhr zu einem Vorfall mit Pfefferspray. Auf dem Parkplatz der Halle hatte sich offenbar eine Personengruppe eingefunden, die nicht zur privaten Veranstaltung in der Halle gehörten. Ein 30-Jähriger gesellte sich zu der Gruppe. Offenbar „aus Spaß“ hantierte einer aus der Gruppe heraus mit einem Pfefferspray und sprühte in die Luft. Durch den Wind gelangte das Spray in die Augen des 30-Jährigen und rief eine Augenreizung hervor. Eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung behandelte die Reizung vor Ort. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise im diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu kontaktieren.

Ebsdorfergrund / L 3048- an unübersichtlicher Stelle überholt

Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, sowie rücksichtslosem Überholen bittet die Marburger Polizei um Hinweise und sucht mögliche weitere Geschädigte. Ein 60-Jähriger war am frühen Morgen des 06.11.2023, gegen 06:20 Uhr, auf der L3048 aus Richtung Hachborn kommend in Fahrtrichtung Hassenhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein SUV mit Anhänger. Hinter ihm befand sich zu dieser Zeit bereits eine Autoschlange. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, zwischen Hachborn und Erbenhausen, setzte plötzlich der Fahrer eines hinter ihm fahrenden dunklen Rover-SUV in Höhe Straßmühle zum Überholen an. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der SUV-Fahrer offenbar ruckartig vor dem 60-Jährigen wieder auf die rechte Spur ein, der wiederrum abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend überholte der Rover-Fahrer das Gespann vor ihm und fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Vorfalls und gegebenenfalls weitere Geschädigte. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Fahrer des Rover-SUV geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Unfallfluchten:

Neustadt: Fußgängerin touchiert- Polizei sucht Geschädigte

Eine 41-Jährige fuhr gestern Morgen (22.11.2023) mit ihrem GM Korea mit langsamer Geschwindigkeit auf der Kasseler Straße. In Höhe des dortigen Zebrastreifens vor dem Bahnhof ging in schnellen Schritten eine Frau, die offenbar unvermittelt auf den Fußgängerüberweg trat. Die GM-Fahrerin streifte die Fußgängerin mit ihrem gelben Chevrolet. Die bislang unbekannte Fußgängerin ging in Richtung Bahnhof davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zudem appelliert sie an die Fußgängerin, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat den Zusammenstoß gegen 06:40 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität der etwa 18-20 Jahre alten jungen Frau geben? Sie hatte kurze, auffällig blond und schwarz gefärbte Haare. Sie trug dunkle Kleidung. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg-Schröck: dunkler Pkw gesucht

Nachdem eine Sattelzugmaschine am Dienstag (21.11.2023) in ein Feld ausweichen musste und umkippte, sucht die Polizei nun nach einem dunklen Pkw. Gegen 19:25 Uhr war der 33-Jährige mit seinem Scania auf der K35 von Schröck kommend in Richtung Bauerbach unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm ein dunkles Auto entgegen. Der Fahrer des Lkws musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet die Sattelzugmaschine nach rechts auf das abschüssige Gelände und kippte auf das dortige Feld. Die Sattelzugmaschine musste mit einem Kran wiederaufgerichtet werden. Zum Unfallschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Unfallfahrer flüchtete in seinem dunklen Auto. Hinweise zu diesem oder dem dunklen Pkw erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain-Niederwald: Spiegel abgefahren

Am Montag (20.11.2023) parkte ein Dacia am rechten Fahrbahnrand der Obergasse. Gegen 11:15 Uhr streifte ein Lkw beim Vorbeifahrern den Spiegel und die linke Fahrzeugseite des grauen Lodgy. Der Fahrer hielt an, stieg aus, hob den abgerissenen Außenspiegel auf, legte ihn auf die Motorhaube des Dacias, stieg zurück in seinen Lkw und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Dacia beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweis zum Unfallfahrer und seinem Lkw erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.