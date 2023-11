Mit Außenspiegel kollidiert

Um 07:17 Uhr befuhr gestern Morgen ein 25-Jähriger aus Rumänien mit einem Ford-Transit die L 3249 von Herlefeld kommend in Richtung der L 3226 (Eltmannsee). Ihm entgegen kam ein VW Transporter, der von einem 23-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Im Begegnungsverkehr kam es dann zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die L 3241 von Weidenhausen in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 24-Jähriger aus Treffurt mit einem Klein-Lkw die B 250 in Richtung Wanfried. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Diebstahl einer Enduro

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Sportanlage in Reichensachsen der Diebstahl eines Kraftrades der Marke „Gas Gas (KTM)“. Zwischen 07:50 Uhr und 18:30 Uhr wurde das Krad – eine rote Enduro – von einem Wohnanhänger entwendet. Das Krad war durch eine Kette mit Bügelschloss auf dem Anhänger gesichert gewesen. Durch den oder die Täter wurde das Bügelschloss durchtrennt und das Lenkradschloss „geknackt“. Der Schaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Betrug über WhatsApp

Am vergangenen Montag, 20.11.23, erhielt eine 74-Jährige aus Eschwege eine SMS-Mitteilung, angeblich von ihrer Tochter. Nach bekannter Art und Weise wurde mitgeteilt, dass das Gespräch über eine neue Nummer auf WhatsApp fortzusetzen ist. Anschließend wurde die Geschädigte aufgefordert zwei Überweisungen zu tätigen, dem die 74-Jährige auch nachkam, wodurch insgesamt 4430 Euro überwiesen und somit betrügerisch erlangt wurden. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Zwischen dem 21.11.23, 16:00 Uhr und dem 22.11.23, 07:30 Uhr kam es in der Mündener Straße in Witzenhausen zu einem Einbruch in ein Gebäude einer Sozialeinrichtung (ehemalige Kantine). Nicht auszuschließen ist auch, dass sich der oder die Täter zuvor in dem Gebäude versteckt haben könnten, da keine gewaltsamen Aufbruchspuren bei Anzeigenaufnahme festgestellt werden konnten. In dem Gebäude wurden dann alle Räume betreten und die Schränke durchsucht. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Hinweise: 05542/93040.

Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufgenommen, die sich am frühen Mittwochabend in Wanfried ereignet hat. Die genauen Umstände sind etwas diffus, daher erhoffen sich die Beamten erhellende Hinweise von möglichen Zeugen des Vorfalls.

Wie die Beamten der Eschweger Polizei berichten, kam es am gestrigen Mittwoch zu einem Vorfall, wonach gegen 17.30 Uhr ein 53-Jähriger aus Eschwege und ein 63-Jähriger aus Wanfried aneinandergerieten. Der 63-Jährige hatte sich zuvor offenbar von dem 53-Jährigen mit einem Taxi von Eschwege nach Wanfried fahren lassen. In der Schlagdstraße, nahe der Einmündung zur Kirchstraße, soll es dann zwischen den Männern zu Zahlungsunstimmigkeiten gekommen sein. Diese mündeten schließlich in der besagten körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte 63-Jährige auch verletzt wurde. Die Darstellung der Vorkommnisse durch die beiden Beteiligten weichen stark voneinander ab, so dass Zeugen des Vorfalls gebeten werden sich mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.