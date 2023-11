Nach Fettbrand in Gewerbeobjekt – zwei verletzte Personen

Wabern, Tatzeit: Donnerstag, den 23.11.23; 10:30 Uhr

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße in Wabern alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 58-jähriger Mann sowie ein Kleinkind aus Homberg/Efze verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem unerwarteten Fettbrand, ausgehend von einer Fritteuse in der Küche. Der 58-jährige Mann erlitt so schwere Verbrennungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Ein 1-jährige Kleinkind, welches sich in der Nähe zur Küche befand, wurde leicht verletzt. Weitere Gäste des Gewerbeobjektes wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Graffiti an Garage gesprüht

Schwalmstadt, Tatzeit: Mittwoch, den 22.11.23; 14:36 Uhr

Am Mittwochnachmittag besprühten zwei Kinder eine Garagenwand in Schwalmstadt. Beamte der Polizeistation Schwalmstadt nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 14:36 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeistation Schwalmstadt mit, dass gerade zwei Kinder eine Garagenwand in der Stettiner Straße / Siebenbürgener Weg besprühen würden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 13-Jährigen, aus dem südlichen Schwalm-Eder-Kreis, auf der Flucht vorläufig festgenommen werden.

Das Graffiti hatte eine Größe von ca. 3 m x 1,5m. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kinder wurden mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss ihren erziehungsberechtigten Eltern übergeben.

Korbach: Die Polizei-News

Edertal-Mehlen – Einbrecher in zwei Bekleidungsgeschäften

Unbekannte Täter hatten es sin der Nacht zum Donnerstag (23. November) auf zwei Bekleidungsgeschäfte in Lieschensruh in Edertal-Mehlen abgesehen.

Bei einem Geschäft scheiterte der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Bei dem zweiten Geschäft gelangten sie gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten den Verkaufsraum und Büroräume. Hier konnten sie lediglich eine geringe Menge Bargeld entwenden. Die Täter hinterließen einen hohen Sachschaden, der insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt wurde.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.