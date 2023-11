Einbruch in Schule in Bad Wilhelmshöhe: Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Schule in der Kunoldstraße in Kassel eingebrochen und haben ein iPad erbeutet. Deutlich höher fällt der durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden aus, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro beläuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich die Tatzeit des Einbruchs momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Abend, 21:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 6:00 Uhr, eingrenzen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe an einer Zugangstür des Schulgebäudes ein und verschafften sich so Zutritt. Auf ihrem Beutezug gingen sie weitere Innentüren gewaltsam an, scheiterten aber zum Teil und gelangten nicht in die Räume. Über ein Fenster im Erdgeschoss flüchteten die Einbrecher mit dem erbeuteten Tablet nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Haus in Ihringshausen von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Fuldatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Drosselweg in Fuldatal-Ihringshausen eingebrochen. Die Täter hatten im kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Kellertür mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke in den Räumen nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, bei der es sich nach bisherigem Kenntnisstand um mehrere Schmuckstücke handelt, ergriffen die Einbrecher vermutlich über die Kellertür wieder die Flucht nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend in Fuldatal-Ihringshausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt: Polizei erbittet Hinweise auf mutmaßlich beteiligten Radfahrer

Kassel-Vorderer Westen: Noch nicht aufgeklärt werden konnte der genaue Hergang eines Unfalls mit einer schwerverletzten Fußgängerin am Donnerstag, dem 9. November 2023, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Weiterhelfen könnten jedoch Zeugen, die den Unfall in der Breitscheidstraße/ Ecke Bodelschwinghstraße beobachtet haben und Hinweise auf einen mutmaßlich beteiligten Fahrradfahrer geben können.

Der Unfall hatte sich an dem Donnerstag gegen 17:15 Uhr ereignet. Ein 58-jähriger Mann aus Kassel war mit seinem Renault stadtauswärts auf der Breitscheidstraße unterwegs und wollte nach links in die Bodelschwinghstraße abbiegen. Hierbei erfasste er den von einer 87-jährigen Fußgängerin gezogenen Rollkoffer, die zur gleichen Zeit die Bodelschwinghstraße in Richtung Samuel-Beckett-Anlage überquerte. Die Seniorin aus Kassel stürzte dadurch zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach einem stationären Aufenthalt inzwischen wieder verlassen konnte. Wie der Autofahrer bei der Polizei angab, habe er einem unbeleuchteten Fahrradfahrer ausweichen müssen, der in der Dämmerung plötzlich aus der Bodelschwinghstraße kam und nach links in die Breitscheidstraße abbog. Der Mann auf dem Fahrrad war dunkel gekleidet, so der 58-Jährige.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Vellmar (Landkreis Kassel): Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Heute, gg. 19:50 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Kasseler Str. in Niedervellmar durch einen männlichen Täter überfallen. Dieser betrat den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und raubte nach ersten Erkenntnissen einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in die Triftstraße.

Die Angestellte wurde körperlich nicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170-180cm groß, dunklerer Hautfarbe, trug eine

weiße Jacke, grauen Kapuzenpullover und eine schwarze

Jogginghose,

Der Kriminaldauerdienst ist vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen/innen, die im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen (0561-910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle.