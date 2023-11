Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Exhibitionist zugange,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, An der Leimenkaut, 22.11.2023, 13.50 Uhr,

(pl)In Ober-Eschbach zeigte sich am Mittwochnachmittag ein unbekannter Mann einer 18-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der in einem Auto sitzende Mann soll die 18-Jährige gegen 13.50 Uhr in der Straße „An der Leimenkaut“ nach dem Weg zum Bahnhof gefragt haben. Als die Frau dem Unbekannten daraufhin den Weg erklären wollte, habe dieser sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert. Der Exhibitionist soll ca. 25-30 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, schwarze mittellange Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Bei dem Pkw habe es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld, Oberursel, Usastraße, Mittwoch, 22.11.2023, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(da)Ein falscher Handwerker hat am Mittwoch eine Seniorin in Oberursel um ihre Ersparnisse gebracht. Der Unbekannte klingelte gegen 11 Uhr bei der Frau in der Usastraße und gab vor, Reparaturen in ihrer Wohnung durchführen zu müssen. Dort lenkte er die Rentnerin gezielt im Badezimmer ab, damit sein Komplize unerkannt die übrigen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von rund 15.000 Euro flüchteten die beiden Trickdiebe anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Diebe wurde im Nachhinein als männlich, etwa 55 Jahre alt, 1,75 Meter groß und korpulent beschrieben. Er soll blaue Arbeitskleidung und eine blaue Mundnasenbedeckung getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

E-Bike aus Garage gestohlen,

Bad Homburg, Friesenstraße, Mittwoch, 15.11.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 11:30 Uhr

(da)Aus einer Garage in Bad Homburg wurde in den vergangenen Tagen ein E-Bike entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Garage in der Friesenstraße und machten sich anschließend an dem dort abgestellten und mit einem Schloss gesicherten E-Bike zu schaffen. Mit dem Fahrrad im Wert von knapp 3.000 Euro flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Eingebrochen und leer ausgegangen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Brandenburger Straße, Mittwoch, 22.11.2023, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Die frühen Abendstunden sowie die Abwesenheit der Bewohner eines Bad Homburger Wohnhauses haben unbekannte Täter am Mittwoch für einen Einbruch genutzt. Den Angaben des Geschädigten folgend stellte er den Einbruch, bei dem nichts entwendet wurde, um 22:00 Uhr fest, als er nach Hause kam. Die Kriminellen hatten in der Zeit ab 18:00 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume nach potentieller Beute durchsucht, bevor sie mit leeren Händen geflüchtet waren. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegengenommen.

Beute auf Baustelle gemacht,

Steinbach (Taunus), Martinsweg, Dienstag, 21.11.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 22.11.2023, 07:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen frühem Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Langfinger Beute auf einer Steinbacher Baustelle gemacht. Die bislang unbekannten Täter betraten das Baustellengelände im Martinsweg und brachen die Tür eines als Lagerraum genutzten Baucontainers auf. Aus diesem wurden Werkzeuge und Arbeitsgeräte mit einem Gesamtwert von mindestens 2.000 Euro gestohlen. Zudem entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.