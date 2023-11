Seniorin die Handtasche gestohlen,

Limburg, Plötze, Mittwoch, 22.11.2023, 22:20 Uhr

(he)Gestern Abend entwendete ein dreister Dieb in der Fußgängerzone in Limburg einer 86-jährigen Seniorin die Handtasche aus dem Rollator. Die Limburgerin war gegen 22:20 Uhr im Bereich „Plötze“ unterwegs, als sich ein Unbekannter auf einem Fahrrad näherte. Auf gleicher Höhe mit der Dame, schnappte er die Handtasche des Opfers aus dem Korb des Rollators und flüchtete anschließend über die Rosengasse. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse samt Bargeld, Bankkarten, Führerschein und weiter persönlicher Dokumente. Der Seniorin entstand ein Gesamtschaden von circa 700 Euro. Der Täter wird als circa 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe dunkle, kurze Haare sowie einen gepflegten, kurzen Vollbart getragen. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe nach Angaben der Geschädigten ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt. Zu dem Fahrrad liegen keine Erkenntnisse vor. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Fahrrad aus Garage gestohlen,

Bad Camberg, Sachsenring, Dienstag, 14.11.2023 bis Dienstag, 21.11.2023

(wie) In den letzten Wochen ist in Bad Camberg ein E-Bike aus einer Garage gestohlen worden. Eine 35-Jährige hatte ihr weißes E-Bike der Marke „Cube“ in der Garage eines Mehrfamilienhauses im Sachsenring abgestellt. Als sie am Dienstag zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter das Fahrrad im Wert von über 2.000 EUR komplett entwendet hatte. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 entgegen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß,

Weilburg, Landesstraße 3020, Mittwoch, 22.11.2023, 13:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind bei einem Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich bei Weilburg zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Opel die L 3322 von Hasselbach kommend in Richtung L 3020. An der Einmündung zur L 3020 (Weilburg-Runkel) übersah er ein Stoppschild, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete somit die Vorfahrt des von links aus Weilburg kommenden Mazda eines 53-Jährigen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei deren Fahrer verletzt wurden. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten an der Unfallstelle und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde als schwerverletzt eingestuft. Beide Autos mussten stark beschädigt abgeschleppt werden, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf circa 27.000 EUR.

Geschwindigkeitsüberwachung nahe Kindergarten, Bad Camberg, Landesstraße 3031, Donnerstag, 23.11.2023, 09:10 Uhr bis 10:50 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Donnerstagvormittag bei Bad Camberg eine angekündigte Geschwindigkeitsmessung in der Nähe eines Kindergartens durchgeführt und trotzdem (zu) viele zu schnelle Fahrzeuge „geblitzt“. Wie in den wöchentlichen Blitzermeldungen angekündigt bauten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Limburg-Weilburg ihr Messgerät an der L 3031 in Höhe des Waldschlosses, Richtung B 275, auf. Während der Messzeit von knapp 100 Minuten passierten 170 Fahrzeuge die Messstelle, wovon 27 zu schnell waren. Vier davon sogar so schnell, dass es für die Fahrer zu einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Ein Pkw war mit 94 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h in der Nähe des Waldkindergartens unterwegs. Die Polizei überwacht hier zum Schutze der jüngsten Verkehrsteilnehmer regelmäßig die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Auffälligkeiten bei Traktorkontrollen, Limburg-Weilburg, Herbst 2023

(wie) Bei Traktorkontrollen im Landkreis sind der Polizei in den vergangenen Monaten vermehrt Verstöße aufgefallen, die vermeidbar gewesen wären und nun aber ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Während sich die meisten Landwirte und Nutzer der land- oder forstwirtschaftlichen Gefährte an die Vorschriften halten, fielen immer wieder bestimmte Verstöße auf. Insbesondere die Nutzung der zulassungsfreien Traktoren, teils mit Anhängern, zu nicht landwirtschaftlichen Zwecken lassen die Fahrzeuge zulassungspflichtig werden und ziehen Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Steuer-Abgabenordnungen nach sich. Die Anzeigen müssen in diesen Fällen gegen den Fahrer und den Halter gefertigt werden. Daher bittet die Polizei, diesen Umstand zu berücksichtigen und die landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht leichtfertig für andere Transporte oder Zwecke zu nutzen. Hierbei besteht für minderjährige Fahrer auch schnell die Gefahr eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da in solchen Fällen die Regelungen eines herkömmlichen Kraftfahrzeuges gelten.