Bergstrasse

Bürstadt: Weißer Audi Q3 (HP-AB 392) gestohlen/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Auf einen weißen Audi Q3 hatten es Kriminelle in der Nacht zum

Donnerstag (23.11.) abgesehen. Das Auto war ab 22.30 Uhr am Mittwochabend in der

Einfahrt eines Hauses in der Schubertstraße abgestellt. Die Täter entwendeten

das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AB 392 und suchten das Weite. Wie

sie den Wagen, der einen Wert von rund 16.000 Euro hat, öffnen und starten

konnten, steht aktuell noch nicht fest.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft

auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise

zum Verbleib des Audis geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu

erreichen.

Biblis: Baucontainer aufgebrochen/Zeugenaufruf der Polizei

Biblis (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Donnerstag

(23.11.) auf ein Baustellengelände in der Straße „Bei den Anstreichern“. Dort

brachen sie einen Baucontainer auf, entwendeten Werkzeuge im Wert von insgesamt

mehreren hundert Euro und verschwanden mit ihrer Beute.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts hat die Polizei die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zur Identität der

Kriminellen, werden durch das zuständige Kommissariat 42 der Polizei in

Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Viernheim: Tür aufgehebelt und eingebrochen/Kripo sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (22.11.), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.20

Uhr, hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus „In der

Ziegelhütte“ abgesehen. Dort hebelten die ungebetenen Besucher eine Tür auf und

verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer anschließenden

Suche nach Wertgegenständen ließen sie unter anderem Schmuck und Geld mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder

Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

Bürstadt: Raser mit über 200 „Sachen“ auf der B 47

Bürstadt (ots) – Einen 37 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (22.11.) auf der

Bundesstraße 47. Einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig

sind, passierte der 37-Jährige mit 203 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein

dreimonatiges Fahrverbot.

Darmstadt

Darmstadt: Neun Schülerinnen durch Pfefferspray an Berufsschule verletzt

Darmstadt (ots) – Gegen 11:30 Uhr ging am Donnerstag (23.11.) die Meldung bei

der Polizei ein, dass in einem Schulgebäude in der Hilpertstraße mit

Pfefferspray gesprüht wurde. Rund 600 Schülerinnen und Schüler mussten daraufhin

das Schulgebäude verlassen. Nachdem die Räumlichkeiten gelüftet und durch die

Feuerwehr wieder freigegeben wurden, konnte der Unterricht wieder wie gewohnt

weitergehen. Durch den Vorfall wurden aktuellen Ermittlungen zufolge neun

Schülerinnen leicht verletzt. Die Augen- und Atemwegsreizungen der neun

Verletzten konnten vor Ort durch das anwesende Rettungspersonal behandelt

werden. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Auseinandersetzung in Asylunterkunft endet glimpflich

Pfungstadt (ots) – Nach einem Vorfall in einer Asylunterkunft am Mittwochmorgen

(22.11.) nahm die Polizei einen 35-jährigen Mann vorläufig fest. Aktuellen

Ermittlungen zufolge kam es zu einem Streit zwischen dem 35-jährigen Bewohner

der Asylunterkunft und zwei Mitarbeitern des dortigen Sicherheitsdienstes, bei

dem auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Diese konnten den Angriff

jedoch abwehren, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Angreifer

wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen des

Kriminalkommissariats K 42 in Darmstadt dauern an.

SUV gerät in den Gegenverkehr – Frontalzusammenstoß

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend geriet eine 61-jährige SUV-Fahrerin aus

Ober-Ramstadt in der Dieburger Straße vor dem Alice-Hospital in den Gegenverkehr

und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die SUV-Fahrerin

verletzte sich leicht, konnte aber nach einer Untersuchung durch den

Rettungsdienst noch vor Ort entlassen werden. Die Fahrerin des VW aus Büttelborn

sowie ihre beiden Mitfahrer, darunter ein 1-jähriges Kind, blieben

glücklicherweise unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Verkehr in der Dieburger Straße war deswegen zweitweise

eingeschränkt. Der Sachschaden wird durch die Polizei insgesamt auf 18.000 Euro

geschätzt.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 22.11.2023 zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Alpenring Ecke Steigerwaldstraße im Ortsteil Walldorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 14-jährige Fahrradfahrer stürzte hierbei und wurde leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Pkw soll es sich um eine silberfarbene Limousine gehandelt haben. Ebenfalls habe sich am Unfallort der Fahrer eines weißen Zustellfahrzeuges aufgehalten, welcher den Zusammenstoß beobachtet haben könnte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 in Verbindung zu setzen.

Kelsterbach: Kupferdiebe auf dem Dach der Trauerhalle/Hoher Schaden

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.11.) kam es am Friedhof in der Friedhofstraße zu einem Kupferdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Tor gewaltsam Zugang auf das Friedhofsgelände. Anschließend entwendeten sie vom Dach der Trauerhalle zahlreiche Kupferpaneelen. Zudem entfernten die Kriminellen an mehreren Stellen die Laubgitter der Regenrinne, rissen Kabel heraus und stahlen unter anderem noch Kupferabdeckungen von einer Mauer. Der insgesamt entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.