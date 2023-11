Neustadt: Sachiko Furuhata am 22. Dezember 2023 in Mußbach

Neustadt an der Weinstraße – Die Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach freut sich auf die international gefeierte Pianistin Sachiko Furuhata bei einem besonderen Abend im Kulturzentrum Herrenhof präsentieren zu dürfen. Sachiko Furuhata spielt kurz vor Weihnachten ein Vorab-Konzert zu ihrer im Januar stattfindenden Tour, die sie wieder in die großen Säle Deutschlands von Hamburg bis München führen wird.

Das Programm:

Frédéric Chopin wird weithin als einer der herausragenden Meister virtuoser Klavierkompositionen angesehen. Die Pianistin präsentiert an diesem Abend eine erlesene Auswahl seiner schönsten Werke. Nach einer Reihe von Chopins Etüden, Fantasien und Nocturnes nimmt sie uns mit auf einer Reise in Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“.

Zur Künstlerin:

Im November 2017 gab die in die in Yokohama geborene Pianistin Sachiko Furuhata ihr Debüt in der Carnegie Hall in New York, das vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Es folgten Auftritte in vielen weiteren großen Konzertsälen, Gewandhaus Leipzig, der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie in Hamburg. Als Solistin spielte sie zudem mit verschiedenen Orchestern, darunter das Russische Nationalorchester und die Deutsche Radio Philharmonie.

PROGRAMM

Frédéric Chopin

Nocturne cis-Moll op. posth. BI 49

Frédéric Chopin

Nocturne Des-Dur op. 27/2

Frédéric Chopin

Fantaisie-Impromptu cis-Moll op. 66

Frédéric Chopin

Étude E-Dur op. 10/3

Frédéric Chopin

Étude cis-Moll op. 10/4

Frédéric Chopin

Étude c-Moll op. 10/12 »Revolutionsetüde«

Frédéric Chopin

Scherzo Nr. 2 b-Moll op. 31

– Pause –

Modest Mussorgsky

Bilder einer Ausstellung

Ort: Festsaal im Kelterhaus / Kulturzentrum Herrenhof in Neustadt an der Weinstraße, Mußbach

Datum: 22.12.23 / 19:30 Uhr

Tickets sind erhältlich bei Ticket Regional (Online) oder an der Abendkasse (so lange der Vorrat reicht – Der Veranstalter wird hierzu auf der Webseite des Herrenhofs informieren.

VVK-Stellen:

Schorle-Helden – Duttweiler, Kreuzberstraße 17, Neustadt Wstr.

Tabak-Weiss – Hauptstraße 61, 67433 Neustadt Wstr.

Tourist-Information – Hetzelplatz 1, Neustadt Wstr.

Tickets sind erhältlich zum Preis von 25,00 € / ermäßigt 19,00 €.