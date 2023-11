Verkehrskontrolle

Minfeld (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in Minfeld am 21.11.2023 zwischen 11:30h und 13:00h ergaben sich an der Einmündung Saarstraße/Hauptstraße 7 Verstöße wegen Missachtung des STOP-Schildes, sowie ein Gurtverstoß, 6 Beleuchtungsmängel und 5 Verstöße wegen abgelaufener Hauptuntersuchung. Im weiteren Verlauf wurden an mehreren Örtlichkeiten mobile Verkehrskontrollen durchgeführt.

Dabei ergaben sich 11 weitere Verstöße, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden. Bei einem gewerblich genutzten Lieferwagen wurden zudem mehrere Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt.

Schwerlastverkehr kontrolliert

Scheibenhardt (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle des Schwerlastverkehrs am 21.11.2023 zwischen 07:40h und 10:15h am Grenzübergang Bienwald bei Scheibenhardt wurden 16 Lastkraftwagen einer Kontrolle durch die Polizei Wörth unterzogen. Dabei ergaben sich 10 Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsverstößen und drei Mängelberichte.

Knittelsheim/Bellheim – Laserkontrollen

Knittelsheim/Bellheim (ots) – Bei einer Laserkontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim wurden gestern Vormittag fünf Autofahrer verwarnt. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 48 km/h gemessen. Bei einer weiteren Kontrolle in der Postgrabenstraße in Bellheim waren sieben Autofahrer zu schnell. Hier lag der Spitzenwert bei 51 km/h. Dazu kamen zehn Fahrzeuge mit technischen Mängeln.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen führten die Bezirksbeamten der Stadt Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Schule durch. Dabei ergaben sich erfreulicherweise keine Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot. Viele Kinder waren allerdings ohne oder mit defektem Fahrradlicht unterwegs. Hier wurden primär erzieherische Gespräche geführt.