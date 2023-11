Unfallverursacher gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 21.11.2023 kam es gegen 14 Uhr in der Maxstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein derzeit Unbekannter stieß beim Ausparken gegen das Auto einer 54-Jährigen. Beide Parteien blieben vor Ort und tauschten sich aus. Da die 54-Jährige vor Ort keinen Schaden feststellen konnte, wurden keine Personalien ausgetauscht.

Erst später stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest und meldete den Unfall nach. Der Schaden dürfte sich nach derzeitigem Stand auf rund 1.500 EUR belaufen. Die 54-Jährige konnte sich lediglich daran erinnern, dass die gegenseitige Partei ein dunkelblaues Auto fuhr.

Wir bitten Zeugen, vor allem aber den bislang unbekannten Unfallverursacher, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 19.11.2023, 21 Uhr bis 20.11.2023, 14 Uhr parkte ein 27-Jähriger sein Auto in der Bürgermeister-Kutterer-Straße in Ludwigshafen. Beim Ausparken streifte ein bislang unbekannte Fahrer das Auto des 27-Jährigen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadens könnte an dem gesuchten Unfallauto links oder hinten ein Trittbrett angebracht sein. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Auto

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 20.11.2023, 15:30 Uhr bis 21.11.2023. 08 Uhr schlugen Unbekannte in der Bayernstraße die Scheibe eines BMWs eines 50-Jährigen ein und stahlen aus dem Innenraum ein Navigationsgerät, das Lenkrad, die Tacho-Armaturen sowie eine Dash-Cam.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 EUR.

Können Sie sachdienliche Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Fahrradträger gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten vom 16.11.2023 bis 21.11.2023 einen Heckfahrradträger aus einen Tiefgarage in der Adolf-Diesterweg-Straße. Am Fahrradträger war ein Kennzeichen angebracht.

Der Träger hatte noch einen Gesamtwert von 200 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel: 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Aufmerksamer Zeuge

Ludwigshafen (ots) – Am 22.11.2023 zwischen 04:30-05 Uhr stellte ein 24-Jähriger ein verdächtiges Auto in Fußgönheim fest, das daraufhin sofort flüchtete. Der 24-Jährige wählte den Notruf und verfolgte das Fluchtauto. Die Verfolgung konnte durch die Polizei aufgenommen werden bis das Auto anhielt und die zwei Insassen die Flucht fußläufig fortsetzten. Diese konnten nach kurzer Verfolgung in der Niederfeldstraße durch die Polizei gestellt werden.

Bei den Flüchtenden handelte es sich um einen 57-Jährigen und einen 48-Jährigen. Beide Männer trugen potentielles Einbruchswerkzeug bei sich. Auch in ihrem Auto wurde diverses mögliches Einbruchwerkzeug aufgefunden. Warum die Männer geflüchtet sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.