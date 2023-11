Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 21.11.2023 gegen 13:35 Uhr, fuhren ein 39-jähriger Radfahrer und ein 73-jähriger PKW-Fahrer nacheinander die Iggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Während dem Überholvorgang des PKW-Fahrers berührten sich der PKW und das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht nötig.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.350 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen

Böhl-Iggelheim/Waldsee (ots) – Am Dienstag wurden auf der L528 im Bereich Böhl-Iggelheim bei erlaubten 70 km/h 2 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 83 km/h.

Im Bereich der L533 (Ortsumgehung Waldsee) wurden bei erlaubten 50 km/h 9 Verstöße festgestellt. Hier lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 73 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro nach sich.

Weiterhin wurden bei den Kontrollen 2 Gurtverstöße sanktioniert.

Diebstahl PKW

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag 21.11. auf Mittwoch 22.11.2023, wurde im Pfalzring ein weißer Toyota entwendet. Derzeit besteht der Verdacht, dass von den bislang unbekannten Tätern ein technisches Gerät zur Umgehung des „keyless go“ – Systems bei der Tatausführung genutzt wurde.

Der Sachschaden beträgt etwa 45.000 Euro. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Personen in der Nacht im Bereich des Pfalzrings bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Mit Hilfe von sogenannten Keyless Go-Systemen erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet. Leider sind schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig: Diebe nutzen die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt Zugang zum Auto zu verschaffen.

Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen, mit denen die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und durch den Aufbau einer Relaystation verlängert wird. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist. Weitere Hinweise finden Sie unter: https://s.rlp.de/jHE9d

Diebstahl von 500m Kabel

Römerberg/Berghausen (ots) – Am 21.11.2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass in Römerberg, Ortsteil Berghausen, Kabel von einer Baustelle neben der Bahnstrecke entwendet wurde. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zum Tatort, um den Sachverhalt aufzunehmen.

Vor Ort konnten die Bundespolizisten feststellen, dass von einem oder mehreren unbekannten Tätern in der Nacht vom 20.11.2023 auf den 21.11.2023 500m Signalkabel gestohlen wurde. Die Kabelstränge lagen neben den Gleisen. Das Diebesgut hat einen Wert von 8.900 EUR.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum

Tathergang oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.