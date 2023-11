BMW-Fahrer verletzt – PKW Totalschaden (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein wahres Trümmerfeld bot sich der Polizei am Dienstag 21.11.2023, als sie zu einem Unfall im Bereich Opelkreisel gerufen wurde. Ein 36-jähriger Mann wollte gegen 10 Uhr mit seinem Pkw den Kreisel in Richtung Von-Miller-Straße verlassen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seinen BMW M3, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Die Folge: Das Fahrzeug prallte gegen eine Laterne, die durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen und etwa 50 Meter weit geschleudert wurde. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An dem Wagen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des 36-Jährigen und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kam. |kfa

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 42-jähriger Fahrzeughalter aus Siegelbach rief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei zu Hilfe. Sein BMW parkte in der Straße „Am Wäldchen“. Gegen 2:40 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Mini von der Sportheimstraße kommend in Richtung Falkenstraße.

Dort stieß er gegen den BMW, aber statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Nachdem die Polizeistreife eintraf, war der 25-Jährige wieder vor Ort, aber diesmal ohne Auto. Da bei den Beamten der Eindruck entstand, dass der Mann alkoholisiert sei, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis von 2,43 Promille bestätigte den Verdacht.

Der Fahrer des Minis musste die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll genaueren Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Nachdem der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. Der 25-Jährige muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss rechtfertigen. |kfa

Wer hat das Fahrrad geklaut?

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben am helllichten Montagnachmittag in der Innenstadt zugeschlagen. Zwischen 16 und 17 Uhr stahlen die Unbekannten ein Fahrrad, das „Am Altenhof“ abgestellt war. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke „Mainbike“ mit weißem Rahmen, schwarzem Sattel, schwarzem Gepäckträger, einer hellen Flaschenhalterung und Shimano-Gangschaltung.

Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Wie die Nutzerin des Fahrrads über die Onlinewache mitteilte, hatte sie das Bike vor der „Sparkasse“ an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert. Als sie etwa eine Stunde später zurückkam, waren Fahrrad und Schloss verschwunden.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben, die sich an dem Fahrradständer zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Wer hat den Unfall verursacht?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in die Kaiserstraße gerufen. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Dodge Ram Pick-Up von Kindsbach kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Ihm kam ein weißer Ford Transit entgegen.

Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, stießen sie mit ihrem jeweils linken Außenspiegel aneinander. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Gegenüber der Polizeistreife machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Daher werden jetzt Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Jeder, der Angaben zu den Abläufen machen kann, wird gebeten sich unter Tel: 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Beim Abbiegen Vorfahrt genommen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag 20.11.2023 in der Königstraße ereignet hat. Gegen 11 Uhr stießen hier in Höhe der Einmündung zur Pirmasenser Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Der Verursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Nach ihm wird gesucht.

Wie die zweite Beteiligte über die Onlinewache der Polizei meldete, war sie mit ihrem Mitsubishi Space Star in der Königstraße in Fahrtrichtung Pfaffstraße unterwegs, als der andere Wagen aus der Pirmasenser Straße kam und ihr beim abbiegen die Vorfahrt nahm. Der Mitsubishi kollidierte mit dem Verursacherfahrzeug und trug Beschädigungen davon.

Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde die Fahrerin zum Glück nicht.

Auch an dem anderen Pkw dürfte Schaden entstanden sein. Der Fahrer setzte seine Fahrt aber trotzdem, ohne anzuhalten, fort. Zeugen, die Hinweise auf den abbiegenden und flüchtenden Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Landwirt rettet festgefahrenen Autofahrer

Mackenbach (ots) – Glück im Unglück hatte am frühen Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der K79. Nach den Angaben des 25-jährigen Mannes sei er mit seinem Wagen beim Wenden auf den Grünstreifen geraten und aufgrund der Nässe den Abhang hinunter gerutscht. Dort fuhr er sich dann im Feld fest.

Ein ortsansässiger Landwirt konnte den Unglücksraben schließlich aus seiner misslichen Lage befreien, indem er ihn mit seinem Traktor aus dem Feld zog. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, sei es zu keinem Schaden auf dem Flurstück gekommen. |kfa

Einbruch in Metzgerei

Niedermohr (ots) – Bisher unbekannte Täter brechen in der Hauptstraße in Niedermohr in eine Metzgerei ein und entwenden u.a. einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt zum Gebäude, in dem sie die Tür mit einem bisher unbekannten Werkzeug aufhebelten.

Im Innern wurden anschließend mehrere Gegenstände und Bargeld entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug verwandt haben. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 13 Uhr und 04 Uhr vom 21. auf den 22. November.|pilan

Sachdienliche Hinweise zur Tat melden Sie bitte bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl,

Tel.: 06371 805-0.