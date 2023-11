Landau: Die Polizei-News

Terrassentür aufgedrückt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 22.11.2023 konnte ein Hausbewohner in der Leipziger Straße in Landau gegen 02:45 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss vernehmen. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass die Terrassentür durch unbekannte Täter aufgedrückt wurde. Entwendet wurde nichts. Es ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter bei der Tatausführung durch den Hausbewohner gestört wurden.

Die Schadenshöhe an der Terrassentür beträgt lediglich 20 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Bekifft Unfall verursacht

Landau (ots) – Am 21.11.2023 wollte gegen 11:25 Uhr, ein 41-jähriger Ford-Fahrer in der Klaus-von-Klitzing-Straße in Landau ausparken. Hierbei beschädigte dieser einen geparkten PKW BMW. Die Schadenshöhe beträgt circa 650 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Dem Ford-Fahrer wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Unfallflucht geklärt

Landau (ots) – Am 20.11.2023 beschädigte gegen 17:25 Uhr eine 85-jährige Fiat-Fahrerin einen geparkten PKW Dacia auf einem Parkplatz in der Gilletstraße in Landau. Die Fiat-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Auch in diesem Fall konnten Zeuginnen den Verkehrsunfall beobachten und sich das Kennzeichen der flüchtenden Fiat-Fahrerin notieren.

Diese konnte im Nachgang an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.Korrespondierender Schaden wurde festgestellt, der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000€. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.