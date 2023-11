Hase ausgewichen und im Wingert gelandet (Foto)

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 21.11.2023 gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer einen Wirtschaftsweg zwischen Edenkoben und Maikammer. Da plötzlich ein Hase von links kommend den Weg überquerte, erschrak der Fahrer so, dass er den PKW nach rechts in den Grünstreifen lenkte und in einen angrenzenden Wingert fuhr.

Hierbei wurden mehrere Wingertszeilen umgefahren und das Fahrzeug blieb stecken. Es konnte nur durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am PKW entstand Schaden von 5.000 Euro. Der Schaden am Wingert beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

Verkehrsverstöße festgestellt

Annweiler (ots) – Mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei wurden am heutigen Vormittag in Annweiler Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden folgende Verstöße festgestellt: 14 Kfz-Führer, die nicht angeschnallt waren (30EUR Verwarnungsgeld), 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen Handynutzung (100EURBußgeld, 1 Punkt), 1 Kind ohne jede Sicherung transportiert (60EUR Bußgeld, 1 Punkt), 1 Pkw mit nicht gesicherter Ladung (35EUR Verwarnungsgeld).

Den negativen „Höhepunkt“ stellte ein Fahrzeug dar, in welchem Fahrer und Beifahrerin nicht angegurtet waren. Zudem befand sich ein Kind im Fußraum. Nach Angaben der Eltern hätte sich das Kind selbst abgeschnallt.

Hier ergeht der Hinweis der Polizei, dass Eltern bzw. die Fahrzeugführer für die korrekte Sicherung von Kindern verantwortlich sind.

Auch für die Schaffung des entsprechenden Bewusstseins bei den Kindern sollten sich die Eltern verantwortlich zeichnen.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Annweiler am Trifels (ots) – Zum wiederholten Male kam es im Annweilerer Stadtteil Queichhambach zu einem Einbruch. In der Zeit von Montag, den 20.11.2023 um 22:30 Uhr, auf Dienstag, den 21.11.2023 um 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde aus dem Anwesen nichts entwendet.

In den zurückliegenden Tagen wurde bereits über gleichgelagerte Einbruchsdelikte in Queichhambach berichtet. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf wichtige Verhaltenshinweise zum Schutz vor Einbrüchen hin:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter http://www.polizei-beratung.de/

Bargeld aus unverschlossenem PKW entwendet – Zeugen gesucht

Walsheim (ots) – In der Nacht 19.11.2023-20.11.2023 entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW, welcher auf einem Parkplatz in Walsheim in der Straße Am Landhaus abgestellt war, Bargeld. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei rät, das Fahrzeug grundsätzlich abzuschließen.

Nähere Verhaltenshinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

Verkehrskontrollen

Steinfeld/Waldrohrbach/Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag, 22.11.2023 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern mehrere Verkehrskontrollen, insbesondere Geschwindigkeitsüberwachungen, durchgeführt. Hierbei wurde im Zeitraum von ca. 11-12:00 Uhr auf der L 546 Höhe Ortslage Steinfeld der Verkehr überwacht. Neun Fahrzeugführer wurden festgestellt, welche die erlaubten 50km/h überschritten.

In der Zeit von 15-17:00 Uhr wurden auf der B 48 in Waldrohrbach ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden 15 Geschwindigkeitsverstöße registriert.

Gegen 18:00 Uhr musste außerdem ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, da dieser mit seinem PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmittel die Kurtalstraße in Bad Bergzabern befuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Um 22:30 Uhr musste in der Weinstraße schließlich einem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt untersagt werden, da seine Rad-Reifen Kombination nicht den Vorschriften entsprach, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis bedeutete.