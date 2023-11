Teenager in Straßenbahn geschlagen

Mainz (ots) – Eine 13-jährige Schülerin ist am Dienstag 21.11.2023 in einer Straßenbahn von einer bislang unbekannten Frau geschlagen worden. Sie war mit einer Freundin gegen 9 Uhr in der Linie 50 aus der Neustadt in Richtung Hechtsheim unterwegs und unterhielt sich mit dieser.

Sie standen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter der Fahrerkabine und unterhielten sich, als sich die spätere Täterin in das Gespräch einmischte. Ohne Vorwarnung schlug diese der 13-Jährigen dann ins Gesicht, verließ die Straßenbahn am Hauptbahnhof und ging zu Fuß Richtung Alicebrücke.

Täterbeschreibung:

Die Täterin wird als ca. 30-40 Jahre, dunkelhäutig und mit einer grünlich-hellen Jacke und lila Mütze bekleidet, beschrieben.

Eine Suche nach der Täterin, durch Streifen der Bundespolizei und der PI Mainz 2 führte bisher nicht zum Erfolg. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Brand ausgelöst bei Unkrautentfernung

Mainz-Mombach (ots) – Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss eine Anwohnerin in Mombach rechnen, weil während des entfernen von Unkraut, Kartons und ein Garagentor Feuer fingen. Die Anwohnerin brannte am Dienstagvormittag mit Hilfe eines Gasbrenners das Unkraut vor dem Garagentor weg. Dabei fingen plötzlich Kartons Feuer, welche hinter dem Garagentor standen.

Geistesgegenwärtig verständigte sie einen Nachbarn und holte einen Feuerlöscher aus ihrem Auto, mit welchem sie einen Teil der Flammen eindämmen konnte. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr löschte den entstehenden Brand in der Garage.

Glücklicherweise entstand kein Schaden am Wohngebäude. In diesem Fall wäre ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung mit deutlich höherer Strafandrohung die Folge. Ob die Verursacherin sich überhaupt einer Sachbeschädigung schuldig gemacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Beifahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Ober-Hilbersheim (ots) – Gegen 9:40 Uhr kam es auf der Kreuzung der L 414 und K 15 bei Ober-Hilbersheim und Jugenheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die 65-jährige PKW-Fahrerin befuhr die K 15 und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem PKW einer 66-Jährigen, welche die bevorrechtigte L 414 befuhr. Durch den Unfall wurden beide PKW erheblich beschädigt.

Beide Frauen sowie der 74-jährige Beifahrer und Ehemann der aus dem Landkreis Mainz-Bingen stammenden 66-Jährigen, erlitten durch den Unfall schwerwiegende Verletzungen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die beiden schwerverletzten Frauen und den Mann. Trotz Reanimationsversuchen verstirbt der Mann noch an der Unfallstelle.

Für die beiden schwer verletzten Frauen werden Rettungshubschrauber in den Einsatz gebracht. Durch die Polizei wurden mittels einer Drohne Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle gefertigt. Die Unfallstelle blieb bis ca. 13:30 Uhr vollständig gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete die Sicherstellung der beiden Unfallfahrzeuge an und beauftragte einen Sachverständigen mit der Unfallanalyse. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Ingelheim geführt.

Unfall mit drei Beteiligen im Berufsverkehr

Mainz-Oberstadt (ots) – Der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporter fährt auf der Pariser Straße stadtauswärts und muss in Höhe des Landwehrweges wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Eine dahinter befindliche 51-jährige Fahrerin eines Mini bremst ebenfalls ab.

Der 44-jährigen Fahrer eines Nissan erkennt die Situation zu spät und schiebt den Mini auf den vor ihr befindlichen Kleintransporter. Die Fahrerin des Mini kommt leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfallverursacher entfernt sich zunächst vom Unfallort, meldet sich aber im Laufe des frühen Abends bei der zuständigen Dienststelle. Aufgrund des Berufsverkehrs kommt es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kreis Mainz-Bingen

In der Ausfahrt ins Schleudern geraten

A 61/Gensingen (ots) – Offenbar zu schnell war ein 25-jähriger Fahrer eines PKW am 21.11.2023 gegen 06:50 Uhr, der an der Anschlussstelle Bad Kreuznach von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr der 25-Jährige zunächst die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Als er am Anschluss Bad Kreuznach die Autobahn verlassen wollte kam er in der Kurve offenbar aufgrund nicht der Witterung angepasster

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Er geriet mit seinem PKW ins Schleudern und prallte links und rechts in die Schutzplanke. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Feuerwehr Gensingen.