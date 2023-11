Pkws stoßen frontal zusammen

Um 07:44 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die K 40 von Wolfterode kommend in Richtung Berkatal. Ihr entgegen kam ein Pkw, der von einem 22-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Dieser geriet in einer Rechtskurve mit seinem Auto von der rechten Fahrspur ab und dadurch auf die Gegenfahrspur. Dort kam es dann zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Beide Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Totalschaden), der auf ca. 40.000 EUR geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Meißner wurde zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe verständigt.

Vorfahrt missachtet

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 7 ereignet hat. Um 20:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Helsa mit seinem Pkw die B 7 von Bischhausen kommend in Richtung der BAB 44. Kurz vor der Einfahrt zum Kreisverkehr fuhr er in der dortigen leichten Rechtskurve geradeaus und geriet dabei mit dem Pkw in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der gerade aus dem Kreisverkehr herausfuhr. Dieser Pkw wurde von einem 49-Jährigen aus Ilmenau gefahren, der sich zudem leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Seitlicher Zusammenstoß

Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 41-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit einem Kleinbus die Schwebdaer Straße in Grebendorf. Sie beabsichtigte in Höhe Haus-Nr. 3 nach links auf ein Grundstück abzubiegen und blinkte entsprechend. Die nachfolgende 78-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard übersah dies und beabsichtigte links an dem Kleinbus vorbeizufahren. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß streifte die 78-Jährige noch mit ihrem Pkw einen am Straßenrand geparkten Pkw BMW, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Der Pkw der 78-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Um 21:40 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein Sattelzug die B 27 aus Richtung Eschwege in Fahrtrichtung Witzenhausen. In Höhe der Ortschaft Oberrieden löste sich ein am Fahrzeug befindliches Stützbein einer Wechselbrücke. Das Stützbein flog auf die Fahrbahn der Bundesstraße, was dazu führte, dass die nachfolgenden vier Pkws über das Stützbein (ca. 40 kg) fuhren. Dadurch entstand an allen Autos Sachschaden, die aber fahrbereit blieben. Die nachfolgenden Pkws wurden von einem 63-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard, einer 47-Jährigen, einem 42-Jährigen und einer 52-Jährigen, alle aus Witzenhausen, gefahren. Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Göttingen fort. Hinweise: 05651/9250 oder 05542/93040.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:30 Uhr wurde vergangene Nacht ein 39-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw im Bereich der Hilberlachestraße / B 27 in Bad Sooden-Allendorf angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des 39-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 06:39 Uhr befuhr heute Morgen eine 22-Jährige aus Bayreuth mit einer Sattelzugmaschine die Straße „Roter Rain“ in Sontra. Beim Abbiegen in die „Husarenallee“ übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der die „Husarenallee“ stadtauswärts befuhr. Der Pkw wurde von einem 70-Jährigen aus Eschwege gefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der 70-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Ruhebank angezündet

Um 20:58 Uhr wurde gestern Abend der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Fahrradweg zwischen Witzenhausen und Wendershausen eine Kunststoffbank brennen würde. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Bank in Vollbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Wie sich herausstellte wurde die Bank vorsätzlich mittels eines Brandbeschleunigers angezündet. Dadurch wurde diese komplett zerstört; der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl einer Geldbörse

Während einer Vorlesung in den Räumen der Uni in der Steinstraße in Witzenhausen wurde einer 36-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse gestohlen, wie sie erst gestern bei der Polizei anzeigte. Die eigentliche Tat ereignete sich bereits am 15.11.23, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Ihre Geldbörse hatte sie während der Vorlesung in einem Beutel auf den benachbarten Stuhl abgelegt. Im Portmonee befanden sich die Bankkarte, der Studentenausweis und 20 EUR Bargeld. Hinweise: 05542/93040.

Grölend durch Witzenhausen

Um 00:23 Uhr wurde vergangene Nacht der Polizei in Witzenhausen eine Personengruppe gemeldet, die grölend durch die Witzenhäuser Innenstadt (Markt) liefen. Aus der Gruppe heraus soll dann mindesten eine Person „Sieg Heil“ gerufen haben. Auch soll ein Absperrgitter im Bereich der dortigen Baustelle umgeworfen worden sein. Eine derartige Personengruppe konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizeistreifen (unterstützt durch Hessisch Lichtenau und Eschwege) nicht mehr angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Sachbeschädigungen im dortigen Baustellenbereich konnte in der Nacht nicht festgestellt werden. Hinweise: 05542/93040.