Hohenroda – Am Montag (20.11.2023) befuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda mit ihrem Pkw gegen 16.45 Uhr die L3173 von Oberbreizbach kommend in Richtung Ransbach. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr die entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass der entgegenkommende Fahrer nicht weit genug rechts fuhr. Dadurch touchierten die beiden Außenspiegel miteinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin verließ im Anschluss der Schadenbegutachtung die Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Hauneck – Am Dienstag (21.11.2023) befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld gegen 04.45 Uhr die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Anschlussstelle BAB4/Bad Hersfeld. In Höhe eines Brückenbauwerks (Radfahrerwegunterführung) kam sie vermutlich zunächst nach rechts und schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie in eine Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück zur Fahrbahn geschleudert, worauf der Pkw erneut mit der rechten Fahrzeugseite nach ca. 100 Metern gegen die rechtsseitig angebrachten Schutzplanken stieß. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.250 Euro (Totalschaden). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, woraufhin eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle durchgeführt wurde.

Niederaula – Am Dienstag (21.11.2023) befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula gegen 10.30 Uhr die Raiffeisenstraße in Niederjossa in Richtung Jossastraße. In Höhe der Hausnummer 2 kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Metallgeländer. Es entstand ein Sachschaden am Pkw sowie am Geländer in Höhe von 3.800 Euro.

Bad Hersfeld – Am Dienstag (21.11.2023), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, parkte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen grauen Renault Megane, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der vordere Radkasten der Fahrerseite beschädigt war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug beim vermutlich Ausparken und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 120 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula – Am Dienstag (21.11.2023) befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld gegen 18.00 Uhr die Bundesstraße von Niederaula kommend nach Kleba in Richtung Kirchheim. Infolge von Unachtsamkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt in die dortige Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.600 Euro.

Bad Hersfeld – Am Dienstag (21.11.2023) befuhren eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald in dieser Reihenfolge gegen 21.30 Uhr die B62 in Sorga aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. In Höhe der Hausnummer 5 verringert die Pkw-Fahrerin ihre Geschwindigkeit, um dort nach rechts auf die Parkfläche zu fahren. Der Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin gegen die Fahrertür eines weiteren, dort abgestellten Fahrzeugs gedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Pkw des 23-jährigen Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Haunetal – Am Mittwoch (22.11.2023) befuhr ein 59-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem Lkw gegen 07.20 Uhr die B27 in Fahrtrichtung Haunetal-Wehrda. Ein unbekannter Fahrer befuhr mit seinem Lkw die B27 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Abfahrt Seenhütte im Bereich einer Linkskurve verstieß der unbekannte Lkw-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot und es kam im Gegenverkehr zu einer Spiegelberührung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 120 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit Auflieger handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

24-Jähriger vorläufig festgenommen

Homberg (Ohm). Bislang unbekannte Täter hackten derzeitigen Erkenntnissen nach einen privaten Account eines 49-jährigen Mannes aus dem Vogelbergkreis und bestellten auf dessen Namen widerrechtlich ein Smartphone im Wert von rund 1.400 Euro. Das Gerät ließen sie an einen Paketshop in Homberg (Ohm) liefern, wo es der Kriminalpolizei gelang, am Montag (20.11.), gegen 15.20 Uhr, einen 24-jährigen Mann festzunehmen, als dieser das Paket abholen wollte. Inwieweit der Mann mit dem Ausspähen der Daten in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Geldübergabe nach Schockanruf verhindert

Lauterbach. Dreiste Betrüger versuchten am Dienstagmittag (21.11.) durch einen sogenannten Schockanruf an das Ersparte einer 84-jährigen Frau zu gelangen. Die Dame schenkte den Betrügern am Telefon Glauben. Als sie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich vor der Haustür ablegen wollte, wurde ihr Nachbar darauf aufmerksam. Der Mann erkannte die Betrugsmasche sofort, schritt glücklicherweise noch rechtzeitig ein und verhinderte so die Geldübergabe.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

Bei sogenannten „Schockanrufen“ wechseln die Telefonbetrüger ständig ihre Masche: Sie treten als vermeintliche Enkel oder Verwandte in einer finanziellen Notlage oder auch als falsche Polizeibeamte auf. Teilweise berichten sie ihren Opfern von schweren Verkehrsunfällen, bei denen Angehörige verstorben sind oder im Sterben liegen. Aber Achtung: Dies ist eine Falle! Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld oder Schmuck beeinflussen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen

Erreichbarkeiten oder der 110 an.

Erreichbarkeiten oder der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Diebstahl von Handy

Bad Hersfeld. Eine 53-jährige Frau war am Dienstagmittag (21.11.), gegen 15.20 Uhr, in einem Nagelstudio in der Straße „Badestube“, als eine ihr unbekannte Frau das auf dem Tisch liegende Handy entwendete. Die 53-Jährige bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Unbekannte. Sie konnte beobachten, wie die Frau in der Straße „Eisfeld“ als Beifahrerin in einen Pkw stieg und in unbekannte Richtung flüchtete. Sie wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre, circa 155 Zentimeter groß, dicke Statur, schwarze Haare zum Zopf gebunden, osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Winterjacke und Jeanshose. Zudem führte sie eine braune Umhängetasche mit sich. Das Handy, ein iPhone 13, hat einen Wert von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug unbefugt genutzt

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend (19.11.) und Montagmorgen (20.11.) auf bislang nicht bekannte Weise einen blauen Honda Civic, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Wehneberger Straße stand. Das Fahrzeug wurde am Montagmorgen in einer Waldgemarkung – Verlängerung „Hof Wehneberg“ – beschädigt aufgefunden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de