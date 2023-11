Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Hinweise erbeten: Weißer Toyota geklaut – Offenbach

(cb) Fahrzeugdiebe entwendeten einen weißen Toyota RAV4, der in der Konrad-Adenauer-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Eine 35-jährige Frau hatte das Fahrzeug am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, vor ihrer Anschrift geparkt und musste am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, feststellen, dass ihr Fahrzeug mitsamt Kinderwagen und Kindersitz von Unbekannten geklaut worden waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 069 8098-1234 zu melden.

Roller geklaut: Festnahme erfolgte prompt – Offenbach

(cb) Auf einen Roller, welcher in der Andrestraße stand, hatten es offenbar drei Personen am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, abgesehen. Da das Gefährt mit einer Wegfahrsperre und einem Lenkradschloss gesichert war, sollen die drei Männer das Kleinkraftrad gemeinschaftlich in Richtung Lilistraße weggetragen haben. Der Eigentümer des Rollers bemerkte die mutmaßlichen Diebe und konnte einen der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein weiterer mutmaßlicher Täter kam kurze Zeit später zurück und konnte ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person flüchtete in unbekannte Richtung. Die beiden Festgenommenen im Alter von 27 und 35 Jahren mussten mit zur Dienststelle. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftrad zu. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100

Fahrzeugteile an Porsche abgebaut: Hoher Schaden – Offenbach

(cb) Diebe haben zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, mehrere Fahrzeugteile von einem schwarzen Porsche Cayenne abgebaut, welcher in der Sprendlinger Landstraße (180er- Hausnummern) parkte. Den hierdurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer kann Angaben zum Unfall mit dem schwarzen Smart machen? – Offenbach

(cb) Am Sonntag (11:40 Uhr) ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Kaiserstraße. Hierbei soll ein schwarzer Smart mit WI-Kennzeichen einem weißen VW Transporter ausgewichen sein. Bei dem Ausweichmanöver kam der Smart von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Durch den Zusammenprall mit dem Ampelmast erlitt der Kleinwagen Totalschaden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 21.500 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe nun Zeugen und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer hat den blauen Renault zerkratzt? – Mühlheim

(cb) Ein blauer Renault Zoe wurde am Dienstag zwischen 9.45 und 10 Uhr an einer der Elektroladesäulen in der Bahnhofstraße auf dem Brückenmühlparkplatz geladen und durch einen bislang unbekannten Täter an der Fahrertür zerkratzt. Den entstandenen Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der 069 8098-5100.

Zeugen gesucht: Schwarzer Audi beim Rangieren beschädigt- Langen

(cb) Einen Schaden von circa 3.500 Euro verursachte ein bis dato Unbekannter als er, vermutlich beim Rangieren, den geparkten schwarzen Audi in der Wilhelmstraße beschädigte. Der schwarze Wagen war in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17.30 Uhr und Montagnachmittag, 16 Uhr, im Bereich der 50er- Hausnummern abgestellt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe.

Schwerer Alleinunfall: Mann wird im Fahrzeug eingeklemmt – Hanau

(cb) Ein 42 Jahre alter Mann kam am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr aus noch unklarer Ursache mit seinem weißen Golf von der Fahrbahn der Kesselstädter Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum um. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Kesselstädter Straße war aufgrund der Bergung, Unfallaufnahme und Abtransport des verunfallten weißen Golfs etwa zwei Stunden gesperrt.

Hauswand angesprüht: Zeugen bitte melden – Erlensee

(cb) Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Graffiti in der Kastellstraße (einstellige Hausnummern) geben können. Die unbekannten Täter hatten zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, mit schwarzer Farbe einen Schriftzug auf die Hauswand sowie das Garagentor gesprüht. Der dadurch entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise ergehen bitte telefonisch an die 06181 100-120.

LKW beladen mit Asbestplatten brennt vollständig aus – Bundesautobahn 66/ Steinau an der Straße

(cb) Am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, war ein in Richtung Fulda fahrender Sattelzug in Höhe „Hunsrücker Berg“ aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand geraten (wir berichteten). Das Feuer konnte gelöscht werden, der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es vermutlich aufgrund eines Motorschadens zu einer Verpuffung, anschließend fing das Fahrzeug an zu brennen. Das Gespann war mit Asbestabfällen, welche in einem Spezialcontainer transportiert wurden, beladen. Dieser Container wurde durch die Feuerwehr geflutet, um eine mögliche Brandentstehung des Inhaltes zu verhindern. Nach ersten Angaben der Feuerwehr sollen nur Holzreste im Inneren geglimmt haben, sodass letztlich keine Gefahr bestand. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Bundesautobahn 66 war aufgrund der Löscharbeiten bis etwa 9.15 Uhr komplett gesperrt.

Brennender Lkw auf der A66: Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 66 bei Steinau an der Straße ist die Autobahn 66 derzeit in Fahrtrichtung Fulda teilgesperrt.

Kurz nach 8 Uhr war ein in Richtung Fulda fahrender Lkw in Höhe „Hunsrücker Berg“ aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, der Fahrer blieb offenbar unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Gespann mit Asbestabfällen beladen. Eine mögliche Gefahr durch die Rauchentwicklung besteht nach Auskunft der Feuerwehr nicht mehr.

Wie lange die Teilsperrung in Fahrtrichtung Fulda bestehen bleibt, ist derzeit unklar. Die linke Spur ist nach zwischenzeitlich Vollsperrung wieder frei.