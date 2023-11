Schwerpunktkontrollen

Bad Kreuznach (ots) – Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am Mittwochnachmittag Kontrollstellen im Stadtgebiet sowie auf dem Mitfahrerparkplatz Bretzenheim eingerichtet. Schwerpunkt der Kontrollen stellten insbesondere die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht dar.

Insgesamt wurden ca. 40 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei gegen 5 Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons eingeleitet wurde. Weitere 12 Personen mussten sich aufgrund eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht verantworten. Darüber hinaus konnten 9 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche mit einem hohen Bußgeld und einem Eintrag in den Fahreignungsregister geahndet wird.

Zudem stellt die Ablenkung durch Handynutzung mittlerweile eine der häufigsten Unfallursachen dar.

Unfall im Begegnungsverkehr – Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 22.11.2023 kam es gegen 10:15 Uhr, in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim auf Höhe der Hausnummer 25 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierten die beiden sich entgegen kommenden Fahrzeuge mit dem jeweils linken Außenspiegel.

Da der Unfallverursacher sich im Nachgang ohne Schadensregulierung von der Unfallörtlichkeit entfernte, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug und ggf. dem Fahrzeugführer machen können.

Sachdienliche Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Kirn erbeten Tel: 067525/1560.