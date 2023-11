Unter falscher Identität unterwegs

Mannheim-Hbf (ots) – Dienstag 21.11.2023 haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof den Aufenthalt unter falscher Identität eines 18-Jährigen beendet. Gegen 19 Uhr kontrollierten die Beamten den aus Algerien stammenden Mann am Hauptbahnhof routinemäßig. Hierbei zeigte der Tatverdächtige ein spanisches Identitätspapier vor. Die Bundespolizisten bemerkten mehrere Fälschungsmerkmale.

Bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht der Totalfälschung des Dokuments. Der 18-Jährige wies sich daraufhin mit seinem richtigen, algerischen Reisepass aus.

Zudem konnte der Heranwachsende keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und erlaubtem Aufenthalt.

Eigentümer gesucht von sichergestellten Gegenständen gesucht

Mannheim (ots) – Am 27.09.2023 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Raub auf eine Fahrradfahrerin in Mannheim-Sandhofen in dessen Folge zwei Tatverdächtige festgenommen wurden und in Untersuchungshaft kamen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden die abgebildeten Gegenstände sichergestellt, die mutmaßlich aus weiteren Straftaten stammen.

Hier gibt es die Bilder noch in einzelner, größerer Ansicht: https://ppmannheim.

polizei-bw.de/mannheim-nach-raub-mit-festnahme-vom-27-09-2023-gegenstaende-siche

rgestellt-eugentuemer-gesucht/

Die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim bitten daher Personen, die ihr Eigentum wieder erkennen oder Hinweise auf die Herkunft der Gegenstände haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/174-4444 zu melden.

Auffahrunfall mit mehreren tausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Eine 38-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag um 15:15 Uhr die Essener Straße in Richtung Edinger Riedweg und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies hatte zur Folge, dass ein hinter ihr befindlicher 42-jähriger Ford-Fahrer auffuhr, da er zu wenig Abstand zur Renault-Fahrerin hatte.

Der Renault wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen eingeleitet.