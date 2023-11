Streit unter Autofahrern eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim (ots) – Manchmal münden normale Alltagssituationen unvorhersehbar in eine gewaltsame Auseinandersetzung. So geschehen am Dienstag um kurz vor 09:30 Uhr vor einer Bäckerei in der Wiesenstraße. Ein 60-Jähriger parkte dort mit seinem Fahrzeug. Aus Sicht eines 40-jährigen Autofahrers geschah dies widerrechtlich.

Zudem fühlte er sich so an seiner Weiterfahrt gehindert, weswegen er den anderen Autofahrer durch ein Hupen darauf aufmerksam machte. Dies führte jedoch nicht dazu, dass der ältere Mann weiterfuhr. Stattdessen stieg jener aus und näherte sich dem Auto des 40-Jährigen.

Dieser stieg auch aus und es entwickelte sich sogleich ein lautstarker Streit mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen. Die verbalen Entgleisungen mündeten dann in eine kurze körperliche Auseinandersetzung, bei welcher sich der 60-Jährige leicht verletzte.

Die beiden Streithähne mussten schließlich von der Polizei getrennt werden. Sie zeigten jeweils den anderen wegen dessen Fehlverhaltens an. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun die genauen Umstände und Tatbeiträge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Pkw fährt gegen geöffnete Fahrzeugtür – Schaden im 5-stelligen Bereich

Eberbach (ots) – Rund 13.000 Euro Sachschaden wurde am Dienstagmorgen um 06 Uhr bei einem Unfall im Quellenweg verursacht. Als ein 38-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer von der Königsbergerstraße kommend den Qullenweg entlangfuhr, übersah dieser die leicht geöffnete Fahrertür eines am Straßenrand geparkten Audi und kollidierte mit dieser. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Auffahrunfall an der Autobahnabfahrt

BAB61, Hockenheim (ots) – Am Montag gegen 17:45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer von der A61 an der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer ab, um weiter in Richtung Speyer zu fahren. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur L722 fuhr der Mann auf einen BMW auf, welcher gerade seine Fahrt verlangsamte.

Durch den Unfall wurde der 59-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt, musste jedoch nicht weiter medizinisch betreut werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

Deutlich überladener Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen

BAB 6: (ots) – Einer Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mannheim wurde am Montag gegen 09:25 Uhr auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und der Anschlussstelle Sinsheim/Süd auf einen Klein-LKW aufmerksam, der eine auffällig stark überlastete Hinterachse sowie übermäßig gequetschte Zwillingsbereifung aufwies.

Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle auf einer Tank-und Raststätte stellten die Beamten/-innen eine deutliche Überschreitung des Ladegewichts fest. Das Fahrzeug transportierte Lebensmittel für diverse Restaurants. Eine Wägung ergab eine Überschreitung von 3100 Kilogramm.

Dem 28-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Mithilfe eines weiteren, nach beorderten Lkw, konnte zumindest ein Teil der Ware umgeladen und weiter transportiert werden.

Hyundai-Fahrer weicht Reh aus – Hoher Sachschaden

Dielheim/L 612/ K 4170 (ots) – Dienstag 21.11.2023 um 16:50 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer auf der L 612 von Horrenberg kommend in Fahrtrichtung Dielheim, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang. Um eine Kollision mit dem Tier zu verhindern, versuchte der 31-Jährige dem Reh auszuweichen.

Dabei kam er links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam letztlich in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stehen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde jedoch derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Da das beschädigte Fahrzeug auch Betriebsstoffe verlor, befand sich die Freiwillige Feuerwehr Dielheim während der polizeilichen Unfallaufnahme ebenfalls vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Mehrere Autos aufgebrochen und Lenkräder entwendet

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Montag und 08:40 Uhr am Dienstag wurden unter anderem in der Theodor-Heuss-Straße und in der Seegasse insgesamt 5 Autos aufgebrochen.

Dabei wählte die Täterschaft gezielt Fahrzeuge der Marke BMW aus und stahl aus diesen die Lenkräder. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie ins Innere der Fahrzeuge und führten die Diebstähle unter Zuhilfenahme von professionellem Werkzeug aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Leimen (ots) – Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr bog eine 52-jährige Opel-Fahrerin von der Wilhelm-Haug-Straße in den Falltorweg ein. Hierbei übersah die Autofahrerin eine 73-jährige Frau, welche gerade die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Passantin leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Mehrere Garagen aufgebrochen

Malsch (ots) – Zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 08 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter insgesamt sechs Garagen im Lindenweg auf. Aus den Garagen wurden nach bisherigem Ermittlungsstand insgesamt 3 E-Bikes sowie diverses Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden dürfte im 5-stelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Wiesloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel: 06222/57090 entgegen.

Fahrt endet in Mauer

Neckargemünd (ots) – Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag um 08:20 Uhr die Bammentaler Straße und kam, nachdem er die Kreuzung „An der Friedensbrücke“ passiert hatte, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Hierauf endete die Fahrt an der Mauer eines Geldinstitutes.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der BMW musste allerdings abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Eberbach (ots) – Am Dienstag um 21:05 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 43-jährigen Audi-Fahrer in der Hirschhorner Landstraße. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle wies der Mann deutliche, drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 43-Jährige muss sich wegen der Fahrt unter Drogen sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Schwerpunktkontrolle zur Minimierung von Radunfällen im Revierbereich Hockenheim

Hockenheim (ots) – Das Fahrrad ist für viele Kinder und Jugendliche auf dem Weg in die Schule das Verkehrsmittel ihrer Wahl. Gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und bei Bedarf nachgerüstet werden.

Aufgrund der steigenden Unfallzahlen im Zusammenhang mit Radfahrenden, wurde am Mittwochmorgen zwischen 07 Uhr und 08:30 Uhr eine Kontrollaktion in der Ludwig-Grein-Straße vor dem dortigen Schulgebäude unter Federführung des Polizeireviers Hockenheim durchgeführt.

Ziel war es, die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und die Kinder und Jugendlichen zu diesem Thema zu sensibilisieren. Dabei stand das erklärende Gespräch im Vordergrund der Aktion.

Zu Schulbeginn wurden in diesem Zeitraum 63 Fahrräder kontrolliert, wobei erschreckenderweise 39 Fahrräder Mängel bei der Beleuchtung aufwiesen. Weitere Mängel konnten aufgrund fehlender Reflektoren in den Speichen oder kleiner Mängel an den Bremsen festgestellt werden.

Neben dem verkehrserzieherischen Gespräch, wurden mit einen Mängelbericht, der über die Schule an die Eltern ausgehändigt wird, diese auch in die Verantwortung genommen, die festgestellte Mängel zu beseitigen und so die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg zu unterstützen.

Die heutige Kontrollaktion und die hohe Zahl an Beanstandungen haben gezeigt wie wichtig es ist, sich dieses Thema bewusst zu machen. Weitere Information zum Thema Fahrrad sind unter diesen Links zu finden

Fahrrad und Trends – Gib acht im Verkehr (gib-acht-im-verkehr.de)

Sicher unterwegs mit dem Fahrrad (dvr.de)