Karlsruhe

Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer am Dienstagmorgen in Knielingen wurde eine 74-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die Radfahrerin gegen 09:40 Uhr entlang der Schultheißstraße in Richtung Westen.

An der Einmündung Eggensteiner Straße missachtete die 74-Jährige offenbar die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. In der Folge wurde die Frau auf die Motorhaube des PKW aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße.

Hierbei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 84-jährige Frau wurde am Mittwochmittag auf der Rheinstraße in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Die Dame gegen 11.45 Uhr zu Fuß die Rheinstraße auf Höhe der Nuitstraße. Hierbei übersah sie offenbar die herannahende Straßenbahn, die in Richtung Innenstadt fuhr.

Die 84-Jährige geriet bei der Kollision unter die Bahn und wurde hierbei eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Frau befreien und der Erstversorgung durch den Rettungsdienst überstellen. Sie kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Bahn- sowie Straßenverkehr war Bereich der Rheinstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 20-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag 21.11. gegen 17.25 Uhr schwerer verletzt, als er im Einmündungsbereich der Haid-und-Neu-Straße/Ostring mit einem Pkw kollidierte. Der Radfahrer überquerte zunächst bei Grünlicht den Fuß-und Radfahrüberweg der Haid-und-Neu-Straße und bog dabei nach links in den Einmündungsbereich zum Ostring ab, obwohl die Lichtzeichenanlagen in diese Richtung Rotlicht zeigten.

Dabei kam es zur Kollision mit einem 29 Jahre alten Pkw-Fahrer, welcher seinerseits bei Grün von der Haid-und-Neu-Straße nach links in den Ostring abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrradfahrer war ohne Beleuchtung unterwegs.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.-Nr. 0721/944840 zu melden.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit zwischen 07:45-15:45 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Karl-Wilhelm-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen verschiedene Schmuckstücke sowie eine Spardose samt Inhalt an sich.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Temporäre Schließung des Polizeipostens Ubstadt-Weiher

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Ubstadt-Weiher aus organisatorischen Gründen vom 01.12.2023 bis 31.03.2024 vorübergehend geschlossen wird.

Das Telefon des Pp Ubstadt-Weiher wird im betreffenden Zeitraum auf das rund um die Uhr besetzte Polizeirevier Bad Schönborn umgeleitet. Von dort erfolgt in dieser Zeit die Betreuung des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipostens Ubstadt-Weiher sowie die Koordination des Einsatzgeschehens.

Ein Hinweisschild am Polizeiposten wird angebracht. In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.