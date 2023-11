Kaiserslautern (ots) – Unverschlossene Fahrzeuge sind bereits seit einigen Jahren ein beliebtes Ziel von Kriminellen. Sie nutzen die Gelegenheit und entwenden sozusagen „im Vorbeigehen“ in Sekundenschnelle zurückgelassene Taschen, Geldbeutel, Sonnenbrillen und was auch immer sie im Wageninneren finden.

Am Donnerstag 23.11.2023, werden deshalb die beiden Polizeiinspektionen der Stadt Kaiserslautern eine weitere gemeinsame Kontrolle durchführen. Unterstützt werden sie hierbei durch Kräfte der Military Police und Security Police.

Die vergangenen Jahre wurde auf präventive Gespräche mit den Besitzern der unverschlossenen Fahrzeuge gesetzt. Aber die anhaltende Problematik zeigt, dass dies nicht immer zum gewünschten Ziel, nämlich der Verhinderung solcher Gelegenheitsdiebstähle, führte.

Daher behält sich die Polizei Kaiserslautern dieses Jahr im Einzelfall vor, die Ordnungswidrigkeit des nicht Sicherns seines Fahrzeugs gegen unbefugten Zugriff mit Verwarngeldern zu ahnden.

Bereits der kurze Moment, in dem man sein Auto offen zurücklässt, um in der Bäckerei etwas zu kaufen oder zum Parkscheinautomaten zu gehen, kann ausreichen, um Opfer eines solchen Diebstahls zu werden. Auch wenn der Pkw in der eigenen Einfahrt steht und nicht abgeschlossen wird, bietet er Dieben eine günstige Gelegenheit. Die Sorglosigkeit der Besitzer wird schamlos ausgenutzt.

Daher gilt: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und schließen Sie es immer ab!

Die Polizeidirektion Kaiserslautern führt seit 2021 Sonderkontrollen hinsichtlich dieser Thematik durch. Hierbei überprüfen die Streifen, ob Fahrzeuge verschlossen sind. Die Bilanz der Vorjahre zeigt jedoch, dass es immer noch sehr viele unverschlossene Fahrzeuge gibt. Zudem wurden bis Ende Oktober 2023 bereits 228 Diebstähle aus Kraftfahrzeugen allein bei der Polizei Kaiserslautern angezeigt. |PIKL1/cri