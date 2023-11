Worms (ots) – Am Mittwoch 22.11.2023 kam es gegen 01:40 Uhr, zu einem Brand in einem Geschäft am Obermarkt. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung musste das angrenzende Domhotel durch die Berufsfeuerwehr evakuiert werden. Die Gäste des Hotels wurden kurzfristig in den Räumlichkeiten des Amtsgericht untergebracht und medizinisch versorgt. Insgesamt wurden 18 verletzte Menschen vor Ort erstversorgt.

Danach konnten 10 Personen entlassen werden, darunter auch ein Polizeibeamter, der seinen Dienst fortsetzen konnte. Bei den weiteren Verletzten handelt es sich um Gäste des angrenzenden Hotels. Insgesamt 7 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über ihren Zustand können derzeit keine Auskünfte erteilt werden.

Das betroffene Ladengeschäft ist komplett ausgebrannt. Durch den Brand wurde neben dem Domhotel auch eine angrenzende Wohnung beschädigt. Der Gesamtschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Worms hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Ein Sachverständiger wird zu Begutachtung des Brandortes hinzugezogen.