Germersheim: Luftwaffenausbildungsbataillon gedenkt der Toten und Gefallenen der Weltkriege sowie der Auslandseinsätze der Bundeswehr

Germersheim – Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, nahm am 19. November 2023 mit Soldatinnen und Soldaten des Verbandes an der Gedenkveranstaltung der Stadt Germersheim zum diesjährigen Volkstrauertag teil. Zeitgleich legten Vertreter des Verbandes Kränze in der Stadt sowie in mehreren Patengemeinden nieder.

Bürgermeister Schaile hielt eine ergreifende Rede

Zum diesjährigen Volkstrauertag stellten Soldaten des in Germersheim beheimatenden Luftwaffenausbildungsbataillons wie in den Jahren zuvor am Ehrenmal der Stadt eine Abordnung. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gedachten die zahlreichen Anwesenden der Opfer und den Gefallenen der Kriege.

Die Botschaft des Volkstrauertages, so Bürgermeister Marcus Schaile, sei dabei nie aktueller, als zur jetzigen Zeit. Er erinnerte an die Geschehnisse in der Ukraine und die mit diesem Krieg verbundenen Opfer – und an die aktuellen Entwicklungen nach den schrecklichen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten. Mit einer Schweigeminute beendete Bürgermeister Schaile seine ergreifende Rede. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl Realschule beteiligte sich mit einem Vortrag an der Gedenkfeier.

Stadtkapelle gab der Veranstaltung einen würdigen Rahmen

Beim anschließenden Gebet zum Volkstrauertag senkten sich die Köpfe der Anwesenden und die spürbare Betroffenheit war auch während des darauffolgenden Zeremoniells der Kranzniederlegung beinahe greifbar. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Stadtkapelle Germersheim, bei der sich Schaile abschließend, wie auch bei allen Anwesenden und Akteuren, herzlich bedankte.

Nach der Veranstaltung in der Stadt Germersheim legte Oberstleutnant Kück auch auf dem Sondernheimer Friedhof sowie am Ehrenmal in der Südpfalz-Kaserne einen Kranz nieder. Damit wurde, wie bereits in den Jahren zuvor, ein sichtbares Zeichen für alle Angehörigen des Luftwaffenausbildungsbataillons gesetzt.