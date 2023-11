Verkehrskontrollen

Germersheim/Bellheim (ots) – Am Montag 21.11.2023 führte die Germersheimer Polizei mehrere Verkehrskontrollen durch. Auf der Bundesstraße 9 gingen den Beamten insgesamt drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr ins Netz.

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Postgrabenstraße in Bellheim waren 15 Autofahrer zu schnell. Zudem war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert.

Mann mit Haftbefehl fährt ohne Führerschein

Bienwald/Scheibenhardt (ots) – Am 20.11.2023 kontrollierte gegen Mittag eine Streife der Bundespolizei auf der B9 einen französischen Autofahrer. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Franzosen stellten die Bundespolizisten fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Mann war sichtlich nervös und konnte den Polizisten keinen Führerschein vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass gegen den 26-Jährigen ein gültiges Fahrverbot besteht und er somit sein Fahrzeug führte ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Des Weiteren stellte die Streife fest, dass der Mann unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln fuhr. Er gab zu, vor Fahrtantritt Ecstasy konsumiert zu haben.

Dem Franzosen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann verständigte seine Tante, die die Geldstrafe in Höhe von 900 EUR vor Ort für ihn bezahlte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann aus der Kontrolle entlassen. Gegen den Franzosen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Führen eines Kfz unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern