Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung auf Senior

Karlsruhe (ots) – Ein 72-jähriger Mann wurde am Montagabend in einer betreuten

Wohnanlage in der Prinz-Wilhelm-Straße in Bruchsal offenbar Opfer einer

räuberischen Erpressung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf gegen 17:30 Uhr der Senior im Hausflur

des Wohngebäudes auf fünf junge Männer, die den Geschädigten körperlich angingen

und Geld forderten. Unter dem Eindruck der Bedrohung, soll das 72-jährige Opfer

einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag an die Täter übergeben haben, die

anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Täter sollen männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt und von mutmaßlich

osteuropäischer Erscheinung gewesen sein. Der Haupttäter trug laut Angaben des

Tatopfers braune Lederhandschuhe, blaue Jeans mit blauer Oberbekleidung und eine

blaue Freizeitjacke. Ferner soll er kurze, dunkle Haare gehabt haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter

der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit

zwischen 07:45 Uhr und 15:45 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein.

Die Einbrecher verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu der

Wohnung in der Karl-Wilhelm-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen

durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen verschiedene Schmuckstücke sowie

eine Spardose samt Inhalt an sich.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu

setzen.

Bundespolizisten leisten Hilfe und werden bedroht

Pforzheim (ots) – Montagmorgen (20. November) hat ein 64-Jähriger am Pforzheimer

Hauptbahnhof Bundespolizisten bedroht. Diese hatten dem Mann zuvor helfen

wollen.

Gegen 10:15 Uhr befand sich der deutsche Staatsangehörige im Hauptbahnhof und

schlief dort. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, sprach

eine Streife der Bundespolizei den Mann an. Weil dieser auf mehrmaliges

Ansprechen der Beamten nicht reagierte, wollten diese die Vitalzeichen des

Mannes überprüfen. Der 64-Jährige wachte schließlich auf und drohte den

Bundespolizisten Gewalt an.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben weiterhin, dass gegen den Tatverdächtigen

ein Hausverbot für den Pforzheimer Hauptbahnhof besteht. Zudem wurde der Mann

zur Ermittlung seines Aufenthaltes wegen Hausfriedensbruch gesucht.

Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren wegen Bedrohung und

Hausfriedensbruch.