Mannheim: Größerer Polizeieinsatz beendet – weitere Informationen

Mannheim (ots) – Ausgelöst wurde dieser, da ein 13-Jähriger zuvor auf einer

Gamingplattform androhte, zwei seiner ehemaligen Mitschüler zu verletzen. Die

zwei betroffenen Mitschüler vertrauten sich am heutigen Vormittag ihrer

Schulleiterin an, welche wiederum die Polizei über den Sachverhalt informierte.

Durch das Polizeipräsidium Mannheim wurde u.a. im Bereich des Wasserturmes eine

Kräftesammelstelle eingerichtet.

Parallel wurde die Wohnanschrift des 13-jährigen Strafunmündigen überprüft. An

dieser konnte er festgenommen werden konnte.

Eine konkrete Gefahr für Bürgerinnen und Bürger bestand zu keinem Zeitpunkt.

Es waren bis zu 60 Beamtinnen und Beamte in den Einsatz involviert.

Bezüglich der Hintergründe der Androhungen und des Tatmotivs bedarf es weiterer

Aufklärungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.

Mannheim: Streit mündet in körperliche Auseinandersetzung

Mannheim (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten am Montag um 13 Uhr

ein 41-Jähriger und 54-jähriger Mann im innerstädtischen Quadrat K 1 zunächst in

verbale Streitigkeiten. Im Laufe der Auseinandersetzung zog der 41-Jährige ein

Küchenmesser, bedrohte den 54-Jährigen mit diesem und verletzte ihn leicht an

der Hand. Ein unbeteiligter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und

versuchte, die beiden Kontrahenten zu trennen. Während der andauernden

Auseinandersetzung zwischen den Parteien griff der Zeuge zu einer abgebrochenen

Glasflasche und verletzte den 41-Jährigen mit dieser leicht. Den hinzugezogenen

Beamten/-innen gelang es letztlich, die Beteiligten zu trennen. Das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat nun die Ermittlungen wegen der

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Mannheim: Einbruch in Autohaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen

Samstagmittag und Montagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein

Autohaus in der Viehhofstraße ein. Dort wurden mehrere Bürotüren aufgehebelt und

die Räumlichkeiten durchsucht. Zudem versprühte die Täterschaft den Inhalt eines

Feuerlöschers. Was genau bei dem Einbruch gestohlen wurde, ist Gegenstand der

nun eingeleiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Wohnungseinbruch in Reihenhaus – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Montag, in dem Zeitraum zwischen 10 Uhr bis 19 Uhr,

verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft womöglich gewaltsam Zutritt

über ein Fenster in das Innere eines Anwesens in der Billingstraße. Die

Unbekannten entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Die genaue Schadens- und

Diebstahlshöhe kann bislang nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch

ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Raub einer Jacke – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend, um 18:50 Uhr, befand sich ein 25-Jähriger auf

war. Auf der Mensawiese wurde er von drei jungen Männern angesprochen und in ein

war. Auf der Mensawiese wurde er von drei jungen Männern angesprochen und in ein

Gespräch verwickelt. Während des Gespräches hielten die drei Männer plötzlich

den 25-Jährigen fest. Einer der Unbekannten zog ihm seine offene stehende

schwarz gelbe Daunen-Jacke im Wert von mehreren hundert Euro aus und rannte mit

dieser sodann in Richtung Mannheim Jungbusch.

Als der 25-Jährige dem Mann mit der Jacke hinterhereilen wollte, wurde er von

den beiden anderen Männern weiter festgehalten. Zudem zog einer der Männer

hierauf ein silbernes Taschenmesser hervor und bedrohte den 25-Jährigen. Der

25-Jährige konnte sich jedoch losreißen und in die entgegengesetzte Richtung

wegrennen.

Die beiden anderen Männer flüchteten dann ebenfalls.

Nach der Tat suchte der Mann ein Polizeirevier auf und brachte den Sachverhalt

zur Anzeige.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt

und zu den drei Tatverdächtigen machen können, die folgendermaßen beschrieben

werden:

Tatverdächtiger, der die Jacke entwendet hat: 20-25 Jahre alt, dünne Statur,

ca. 175 cm – 180 cm groß, dunkle Haare, seitlich sehr kurz, 9 mm, kurzer

Vollbart, Haar länger nach hinten gelegt, süd- bzw. südosteuropäisches

Erscheinungsbild Tatverdächtiger, welche das Messer zog: 20-25 Jahre alt, dünne Statur, ca.

175 cm – 180 cm groß, schwarze Haare, seitlich kurz, hatte an der Seite ein

Muster reinrasiert, gestyltes Oberhaar, eher kurz, süd- bzw. südosteuropäisches

Erscheinungsbild Tatverdächtiger der den Geschädigten vorerst in ein Gespräch verwickelte:

20-25 Jahre alt, dünne Statur, ca. 175 cm – 180 cm groß, schwarze Haare,

seitlich auf 1-2 Zentimeter rasiert, süd- bzw. südosteuropäisches

Erscheinungsbild.

Alle Tatverdächtigen trugen dunkle bzw. graue Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Revierleiterwechsel beim Polizeirevier

Mannheim (ots) – Amtsübergabe beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal: Der

bisherige Leiter des Polizeireviers Mannheim-Käfertal, Erster

Polizeihauptkommissar Jürgen Schwehm verabschiedet sich in den Ruhestand –

Erster Polizeihauptkommissar Bernd Kilian tritt die Nachfolge an.

Die offizielle Übergabe fand bei einer feierlichen Veranstaltung im

Polizeipräsidium Mannheim am 20.11.23 statt.

Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Polizeipräsident Siegfried Kollmar, dass im

Polizeipräsidium Mannheim im Jahr 2023 einige Wechsel in den Spitzenämtern

stattgefunden haben und zog eine durchweg positive Bilanz. Er lobte das

Engagement und das breite Wissensspektrum von Jürgen Schwehm und bedankte sich

für seine hervorragende Arbeit als Revierleiter in den letzten Jahren. Er sei

durchweg beliebt bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ginge mit

diesen stets besonnen und respektvoll um.

In seinem Nachfolger, Erster Polizeihauptkommissar Bernd Kilian, sieht Siegfried

Kollmar einen herausragenden Beamten, der zukünftig als Revierleiter mit viel

Verantwortung betraut wird. Bernd Kilian konnte in den vergangenen Jahren

bereits einige Erfahrungen in der Arbeit einer Revierleitung sammeln. Sowohl als

ehemaliger Leiter der Führungsgruppe, als auch als Leiter des

Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Weinheim war er in Führungsentscheidungen

eingebunden. Zudem bringt er aufgrund seiner Erfahrungen ein großes Fachwissen

mit. Er setzte sich stets für die Interessen und Belange seiner Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter ein und zeigt sich bereits nach kurzer Zeit in seinem neuen Amt

hoch erfreut über die gute Zusammenarbeit und das bestehende Teamwork auf dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Bernd Kilian sieht die Übertragung der Aufgabe

des Revierleiters als ehrenvoll und sehr verantwortungsvoll an und möchte diese

Position hochmotiviert annehmen. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dass

wir immer für Sie da sind“, teilte er den Gästen mit und will sich stets an

diesem Leitsatz orientieren. Er will den Bürgerinnen und Bürgern durchweg ein

gutes Sicherheitsgefühl vermitteln.

Der Bürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Volker Proffen, war ebenfalls bei der

Veranstaltung zu Gast. Er begrüßte die anwesenden Gäste und sprach Jürgen

Schwehm ein großes Dankeschön für sein jahrelanges Engagement bei der Polizei

Mannheim und vor allem auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal aus. Ein

spannendes Revier mit vielen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und

Anforderungen, die es zu bewältigen gab. Dessen Nachfolger, Erster

Polizeihauptkommissar Bernd Kilian, hieß er herzlich willkommen und bot sich als

stetigen Ansprechpartner in Sicherheitsfragen der Stadt Mannheim an. Herr Dr.

Proffen sieht die Sicherheit in Mannheim als ein Ergebnis guter Zusammenarbeit

der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden. Nur durch ein verzahntes Miteinander

könne dieses Sicherheitsgefühl weiter optimiert werden.

Das Polizeipräsidium verabschiedet Jürgen Schwehm in seinen Ruhestand und

wünscht ihm hierfür alles Liebe und Gute. In seinem Nachfolger, EPHK Bernd

Kilian, hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal einen herausragenden Nachfolger

gewonnen.

Mannheim B38: Person von LKW erfasst // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Nachdem es auf der B38 in Fahrtrichtung Innenstadt kurz vor der

Abfahrt zur Waldstraße zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Fußgänger

kam, liegen nun erste Ermittlungsergebnisse zu dem Unfall vor. Ein 35-jähriger

Mann versuchte zu Fuß von der dortigen Tankstelle kommend rechtswidrig die hier

siebenspurige Fahrbahn zu überqueren. Als er auf der letzten Fahrspur

angelangte, näherte sich dem Mann ein 63-jähriger LKW-Fahrer. Aufgrund der

Dunkelheit und der dunklen Kleidung des Passanten erkannte der Fahrer des LKWs

den Fußgänger zu spät und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Notbremsung

einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ein Streifenteam, welches zeitnah nach der

Alarmierung an der Unfallstelle ankam, leitete unverzüglich

Reanimationsmaßnahmen bei dem leblosen Verunfallten ein, welche diesem mitunter

das Leben retteten. Durch den Aufprall erlitt der 35-Jährige schwerste

Verletzungen und musste unter Begleitung eines Notarztes durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr

besteht jedoch nicht mehr. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise darauf

ergaben, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde diesem

eine Blutprobe entnommen. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, musste

jedoch von einem Notfallseelsorger betreut und in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr stadteinwärts auf

einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um 09:13 Uhr war

die Unfallstelle schließlich geräumt. Es entstand ein Rückstau von mehr als zwei

Kilometern.

Mannheim B38: Person von LKW erfasst //

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen kurz vor 07 Uhr kam es aus noch nicht

geklärter Ursache auf der B38 in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem

Verkehrsunfall, bei welchem ersten Ermittlungen zufolge eine Person von einem

LKW erfasst wurde. Über das Ausmaß der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die

Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme laufen derzeit noch. Aufgrund der

Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.