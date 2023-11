Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag ging um kurz nach 20:30 Uhr bei

der Polizei die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Alemannenweg

ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss

beim Kochen zur Entstehung eines Fettbrandes. Die Flammen gingen vom Herd auf

die Dunstabzugshaube und einen Kühlschrank über. Nach den Löschmaßnahmen der

Feuerwehr zeigte sich, dass die Küche komplett verrußt war. Der Brand hatte sich

zum Glück nicht auf andere Räume ausgeweitet. Eine Schadenshöhe steht bis dato

nicht fest. Die beiden Bewohner der Wohnung verletzten sich durch das Einatmen

von Rauchgas leicht und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein

Krankenhaus.

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts – Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag meldete sich ein 30-jähriger

Mann beim Polizeirevier Sinsheim, um eine Unfallflucht zu seinem Nachteil zu

melden. Gegen 20 Uhr war er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Neidensteiner Straße von zwei Unbekannten angesprochen worden, die ihn nach

Drogen fragten. Als er dies laut verneinte, rannten die zwei Männer zu einem

dort geparkten weißen Kastenwagen und stiegen ein. Dessen Fahrer legte

panikartig den Rückwärtsgang ein. Der Wagen prallte beim Ausparken gegen den

geparkten Toyota des 30-Jährigen und raste anschließend in Richtung Neidenstein

davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen weißen Fiat

Ducato mit bulgarischer Zulassung, der mit drei Personen besetzt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen der Fiat im Bereich

Waibstadt oder Neidenstein aufgefallen war, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: LKW missachtet Vorfahrt im Kreisverkehr und flüchtet – Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen

ereignete sich auf der L541 in einem Kreisverkehr ein Unfall, woraufhin sich der

Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Um kurz nach 08 Uhr

befuhr ein 69-jähriger VW-Fahrer den dortigen Kreisverkehr, als plötzlich ein

bisher unbekannter LKW-Fahrer oder eine Lkw-Fahrerin in den Kreisverkehr

einfuhr, ohne die Vorfahrt des 69-Jährigen zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu

verhindern bremste der Mann bis zum Stillstand ab. Der Lkw scherte jedoch so

weit aus, dass dieser mit der Fahrzeugfront des VW kollidierte. Der oder die

Unbekannte setzte die Weiterfahrt fort. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise

unverletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und

Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 06201/1003-0

zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengelände – mehrere Baumaschinen und Elektrokabel entwendet

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft

verschaffte sich in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr,

Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße Neuzeilsheim. Dort entwendeten die

Unbekannten gleich mehrere in Fahrzeugen gelagerte Baumaschinen sowie Elektro

-und Kommunikationskabel. Über die Höhe des Diebstahlsschadens kann noch keine

Aussage getroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in

Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg

(Tel.: 06203/9305-0) zu melden.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Senior bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter sprach am

Montag um kurz vor 11:30 Uhr im Bereich der Mannheimer Straße/ Ecke

Dreikönigstraße einen 80-Jährigen an. Er bat den Senior ihm einen 20 Euro-Schein

in Kleingeld für den Parkautomaten zu wechseln, was der hilfsbereite Mann auch

tat. Dem Unbekannten gelang es dabei, den 80-Jährigen abzulenken und ihm

unbemerkt Geldscheine aus der Brieftasche zu stehlen. Nach der Tat entfernte

sich der Trickdieb in Richtung Fußgängerzone. Dem Bestohlenen fiel das Fehlen

des Geldes erst nach einiger Zeit auf. Dies meldete er anschließend der Polizei.

Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen hinsichtlich des

Trickdiebstahls auf.

Der Tatverdächtige wird als Mitte 30, knapp 170 cm groß und schlank beschrieben.

Er hatte blonde, kurze Haare und trug einen dunklen, langen Wollmantel. Er

unterhielt sich mit dem älteren Mann auf Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Starker Regen führt zu Verkehrsunfall

Waibstadt (ots) – Am Montagabend um 20:47 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer

die Epfenbacher Straße in östliche Richtung. Kurz vor dem Fußgängerübergang

verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links auf die

Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den Bordstein und wurde in der Folge mit

der rechten Fahrzeugseite abgewiesen. Durch eine weitere Kollision mit der Ampel

wurde er abermals abgewiesen und kam dann linksseitig im Wiesenbereich zum

Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

B 292/ Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Wildunfall Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

B 292/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend um 20:40 Uhr befuhr

ein 50-jähriger VW-Fahrer die B 292 von Waibstadt kommend in Fahrtrichtung

Helmstadt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der VW-Fahrer konnte

einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Tier mit der

Fahrzeugfront. Durch den Unfall wurde das Reh tödlich verletzt und der VW derart

beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt

ungefähr 2.000 Euro.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorläufiges Ermittlungsergebnis nach Brand in Schultoilette

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem es am Montag um kurz vor 14 Uhr zu

einem Brand auf einer Toilette im Erdgeschoss des Fachtrakts der Realschule in

der Gerbersruhstraße gekommen war, geht die Polizei nach derzeitigem

Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. In Brand gerieten ein

mit Papiertüchern gefüllter Mülleimer sowie der darüber hängende

Papiertuchspender. Darüber hinaus breiteten sich die Flammen nicht aus, jedoch

betraf der Schaden durch den Rauch- und Rußniederschlag den kompletten

Toilettenbereich. Der Schulbetrieb konnte am Folgetag wiederaufgenommen werden,

der betroffene Sanitärbereich ist allerdings nicht mehr nutzbar. Nach ersten

Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro. Das

Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung

durch Feuer.