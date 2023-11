Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtbereich kam es am Montag gleich zu zwei

Unfallfluchten, zu denen die Polizei nun Zeugen sucht.

Zunächst meldete sich eine 46-jährige Autofahrerin aus der Von-Miller-Straße.

Sie parkte ihren KIA Sorento nach eigenen Angaben von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf

dem Parkplatz vor dem Zollgebäude. Als die Frau an ihren Wagen zurückkam,

bemerkte sie einen Schaden vorne rechts.

Am Nachmittag erreichte die Polizei ein Anruf aus der Merkurstraße. Dort wurde

die rechte Seite eines geparkten VW Golfs stark eingedellt. Der 37-jährige

Halter hatte seinen Pkw auf dem TÜV-Gelände von 7:30 Uhr bis 14 Uhr abgestellt.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Jeder, der in den

genannten Tatzeiträumen, an den entsprechenden Orten etwas Verdächtiges

wahrgenommen hat oder Angaben zu den Unfallverursachern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Ladendieb durch Passanten geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Ein Ladendieb sorgte am Montagnachmittag in der

Merkurstraße für Aufsehen. Ein Angestellter eines Modegeschäfts beobachtete

einen Mann dabei, wie der mehrere Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken

entfernte. Als er den vermeintlichen Langfinger ansprach, lief dieser mit den

Kleidern davon. Vor dem Geschäft standen jedoch zwei Passanten, die den Täter

aufhielten und zu dem Modeladen zurückbrachten. Dort händigte er Waren im Wert

eines dreistelligen Betrags aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der

35-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen.

|kfa

Nach Schlägerei Täter festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagabend ging bei der Polizei ein Notruf

ein. Ein 39-jähriger Stadtbewohner gab an, soeben in der Zollamtstraße von zwei

Jugendlichen mehrfach geschlagen worden zu sein. Eine Polizeistreife nahm die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf und traf in der Nähe

des Bahnhofs zwei Personen an, die auf die Beschreibung des Geschädigten

passten. Die 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen machten bei den Beamten

unterschiedliche Angaben zum Tathergang, weshalb die Polizei jetzt Zeugen sucht,

die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am späten Montagabend kam es zu einem

Verkehrsunfall auf der K18, bei dem der allein beteiligte Fahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Ford Focus von

Weilerbach in Richtung Schwedelbach. Während der Fahrt kam der Autofahrer von

der Fahrbahn ab und verlor im seitlichen Grünstreifen die Kontrolle über seinen

Wagen. Dort stieß der 26-Jährige mit einem Verkehrsschild zusammen und

überschlug sich. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Vehikel befreien.

Aufgrund seiner Verletzungen brachte ihn der hinzugerufene Rettungsdienst zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit

und wurde abgeschleppt. Weitere Ermittlungen bezüglich der Unfallursache laufen.

|kfa

Feuer unterm Dach

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) – In der Nacht zu Dienstag hat es in

einem Wohnhaus in der Straße „Breitenfeld“ gebrannt. Das Feuer brach aus noch

ungeklärter Ursache gegen Morgen im Dachgeschoss des Hauses aus. Verletzt wurde

zum Glück niemand. Allerdings wurde das Gebäude stark beschädigt. Die

Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Hausbewohner waren gegen 4.45 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden und hatten

die Rettungsleitstelle verständigt. Sie weckten auch die weiteren Bewohner, so

dass alle das Gebäude unverletzt verlassen konnten.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, sahen sie einen Mann, der vom Balkon

eines oberen Stockwerkes sprang und sich zu Fuß entfernte. Da zunächst unklar

war, ob die Person etwas mit dem Brand zu tun hat, wurde in einer ersten Meldung

an die Medien vor der Mitnahme von Anhaltern im Bereich Schönenberg-Kübelberg

und Umgebung gewarnt.

Der Gesuchte konnte jedoch am Dienstagvormittag aufgegriffen werden. Es handelte

sich um einen weiteren Hausbewohner, in dessen Wohnbereich das Feuer

ausgebrochen war. Die genauen Umstände und Abläufe, wie es zu dem Brand kam, und

warum der Mann flüchtete, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |cri

Einbrecher in flagranti geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu

Dienstag einen Einbrecher geschnappt. Gegen 2.20 Uhr war die Meldung

eingegangen, dass gerade in einen Imbiss in der Zollamtstraße eingebrochen

werde. Als die sofort ausgerückte Streife wenige Minuten später vor Ort ankam,

versuchte der Täter, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Auf der regennassen

Fahrbahn kam er jedoch ins Rutschen und stürzte. Der Mann konnte widerstandslos

festgenommen werden. Verletzt hatte er sich durch den Sturz nicht.

Bei sich hatte der Mann sowohl das mutmaßliche Tatwerkzeug als auch Zigaretten

und Münzgeld, die vermutlich aus dem aufgebrochenen Automaten im Inneren des

Imbisses stammen dürften.

Wie die Überprüfung der Personalien des 45-Jährigen ergab, ist der Mann schon

häufig polizeilich aufgefallen, auch mit ähnlichen Delikten. Er wurde zur

Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig festgenommen und blieb bis

Dienstagnachmittag im polizeilichen Gewahrsam. Auf ihn kommt nun ein

Strafverfahren zu. |cri

Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an

Kaiserslautern (ots) – Auf einen Telefonbetrüger ist ein Mann aus dem

Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 81-Jährige jetzt über die Onlinewache der

Polizei Rheinland-Pfalz anzeigte, hatte er am vergangenen Samstagnachmittag

einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters erhalten. Der Unbekannte

gaukelte dem Senior vor, dass sein PC Sicherheitslücken im Softwarebereich

aufweisen würde, und bot an, die Lücken per Fernwartung zu schließen.

Der 81-Jährige gewährte dem Anrufer den Fernzugriff auf seinen Computer, so dass

der Unbekannte auch alle gespeicherten persönlichen Daten des Mannes ausspähen

konnte. Erst später stellte der Senior fest, dass mit seinen Online-Daten

mehrere Gutscheincodes gekauft wurden. Der Schaden liegt bei etlichen hundert

Euro.

Bei dem Phänomen der falschen Microsoft-Mitarbeiter am Telefon handelt es sich

um eine bekannte Betrugsmasche, vor der wir schon mehrfach gewarnt haben. Der

aktuelle Fall zeigt, dass sich Betrüger immer noch auf diese Weise Zugriff auf

die Computerdaten ihrer Opfer verschaffen, um anschließend mit diesen Daten an

Geld zu kommen – sei es mit der Bezahlung von Rechnungen über die Kreditkarten,

Abbuchungen vom Onlinekonto, Zugriffe auf Kundenkonten oder ähnliche Varianten.

Deshalb an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Seriöse Unternehmen nehmen

nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf und verlangen am Telefon

Zugriff auf den Computer oder Passwörter. Falls Sie solche Anrufe erhalten,

legen Sie am besten einfach den Hörer auf. Gewähren Sie niemals unbekannten

Anrufern den Fernzugriff auf Ihren Rechner! Weitere Tipps finden Sie unter

https://s.rlp.de/m073v |cri