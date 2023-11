Frankfurt – Nordend-West: Sachbeschädigung an Fahrzeug und Wohnung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Am Abend des 20.11.2023 beschädigten Unbekannte in der

Zeißelstraße sowohl den Pkw als auch den Wohnungseingang eines Frankfurters.

Zunächst nahmen sie sich den Pkw vor, der in der Tiefgarage geparkt war. Dort

schlugen sie mehrere Scheiben ein und zerstörten einen Seitenspiegel.

Anschließend schütteten sie durch die jetzt offenen Fenster weiße Farbe in den

Innenraum. Da dies offenbar nicht genug war, verschafften sie sich auch noch

Zutritt zum Treppenhaus des Wohnhauses. Dort beschmierten sie gegen Mitternacht

die weiße Wohnungstür mit roter Farbe und warfen einen Hammer durch das

Oberlicht ins Innere.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erstattete

Strafanzeige. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und / oder den Tätern

geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 755-10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Montagmittag

im Frankfurter Hauptbahnhof einen 39-jährigen Mann festgenommen, den sie anhand

von Fahndungsfotos wiedererkannt haben. Der Mann hatte am 31. August diesen

Jahres einer 53-jährigen Frau aus Hamburg in einem abfahrbereiten ICE die

Handtasche gestohlen. Nach seiner Festnahme wurde der wohnsitzlose Mann zur

Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Infolge der weiteren Ermittlungen konnte ihm

ein weiterer Diebstahl zugeordnet werden, bei dem am 03. Januar 2023 einer

76-jährigen Frau aus dem bayrischen Erding die Handtasche in einem ICE bei

Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof entwendet wurde. Über den Verbleib der

gestohlenen Taschen wollte er sich nicht äußern. Der 39-Jährige wird heute dem

Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Schwanheim: Hakenkreuzschmiererei am Hauseingang

Frankfurt (ots) – (be) Bereits in der Nacht von Mittwoch (15.11.2023) auf

Donnerstag (16.11.2023) haben Unbekannte einen Hauseingangsbereich im

Tannenkopfweg beschmiert. Gegen 06:30 Uhr bemerkte der Anwohner mehrere mit

schwarzer Lackfarbe aufgesprühte Hakenkreuze unterschiedlicher Größe. Er

entfernte die verfassungsfeindlichen Symbole selbstständig und erstattete über

die Onlinewache der Polizei Strafanzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Frankfurt – Westend-Nord: Kundgebung und Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Mittag (20. November 2023) versammelten sich auf

dem Gelände der Goethe-Universität etwa 250 Personen zu einer Kundgebung. Diese

begann zunächst mit Redebeiträgen, Teilnehmende zeigten zudem Fahnen und

Transparente.

Gegen 12:45 Uhr verschafften sich vier Personen unberechtigt Zutritt zu einem

Gebäude und entzündenden im vierten Obergeschoss Bengalos und Rauchtöpfe. Im

Zuge dessen zeigten sie ein Banner und warfen Flugblätter von einem Balkon. Vor

Eintreffen des Sicherheitsdienstes entfernten sich die Personen wieder aus dem

Gebäude. Sie waren komplett schwarz gekleidet und hatten ihre Gesichter bedeckt.

Durch das Abbrennen der pyrotechnischen Gegenstände kam es zu einer Beschädigung

des Bodenbelags, was eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und

Hausfriedensbruchs zur Folge hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Versammlung konnte nach dem Zwischenfall ohne besondere Vorkommnisse

fortgesetzt und gegen 13:00 Uhr anmeldekonform beendet werden.

Im weiteren Verlauf kam es auf dem Universitätsgelände noch zu einer

Spontankundgebung von 8 Personen, die sich gegen 15.00 Uhr auflöste.

Frankfurt – Seckbach: Widerstand und Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) – (ha) In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.11.2023) kam es

in einer Seckbacher Wohnung zu einem Widerstand sowie einen Angriff auf eine

Polizeistreife, die zuvor aufgrund von Streitigkeiten durch einen der

Beteiligten gerufen wurde.

Gegen 01:25 Uhr wurde eine Streife der Frankfurter Polizei in die Seckbacher

Landstraße gerufen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen einem

55-jährigen Mann und einer 51-jährigen Frau, die ihre Wohnung nicht verlassen

wollte.

Als die Beamten eintrafen und mit der Frau sprechen wollten, war sie bereits

sehr aggressiv und spuckte einem der Beamten ins Gesicht. Die Polizisten legten

ihr daraufhin Handschellen an. Dabei trat sie einem der Beamten gegen sein

Schienbein und spuckte dem anderen auf die Uniform.

Die Frau kam später in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Einer

der Beamten erlitt eine leichte Verletzung, konnte jedoch seinen Dienst weiter

verrichten.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Ein Beschuldigter mit sieben Verstößen nach Kontrolle an einem Autobahnrasthof

Frankfurt (ots) – (ha) Am Montagabend (20.11.2023) kontrollierten Frankfurter

Polizeibeamte einen männlichen Autofahrer auf einem Rasthof an der A 3. Der

Fahrer benutzte falsche Papiere um sich auszuweisen und fuhr unter anderem ohne

gültigen Führerschein, außerdem gab es weitere strafbare Handlungen in diesem

Zusammenhang.

Der 40-jährige Fahrer eines schwarzen BMW fiel Beamten der Frankfurter Polizei

auf der A3 von Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden auf. Sie führten

dann eine Kontrolle an einem naheliegenden Rasthof durch und es ergab sich eine

Vielzahl an Verstößen.

Zunächst händigte der Mann Ausweispapiere aus, die sich nach kurzer Überprüfung

der Beamten als Fälschung herausstellten. Nachdem die Täuschung aufflog und der

Mann seine echten Personalien herausgab, stellten die Polizisten fest, dass ein

Haftbefehl gegen ihn vorlag. Doch damit noch nicht genug, er hatte ebenfalls

keine gültige Fahrerlaubnis, da ihm sein Führerschein entzogen wurde. Ebenso

verfügte er über keinen gültigen Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik

Deutschland. Die zurecht immer noch skeptischen Beamten durchsuchten im weiteren

Verlauf noch den PKW und fanden darin noch zwei Kennzeichen, die im April 2022

entwendet wurden.

Die Polizisten brachten den Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Frankfurt

verfügte, aber über eine Vielzahl von getätigten Straftaten, im Anschluss in das

zentrale Polizeigewahrsam.

Er muss sich jetzt wegen insgesamt sieben Delikten verantworten, im Genauen:

Urkundenfälschung, Erlangung amtlicher Stempel und Siegel, Unerlaubter

Aufenthalt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, Falsche Angaben gegenüber Polizeibeamten, Diebstahl

von Kennzeichen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 20. November 2023 kam es im Bereich der

Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer.

Gegen 23.45 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei

28-jährigen Männern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten.

Hierbei verletzte einer den anderen mit einem Messer am Arm. Eine in

unmittelbarer Nähe befindliche Polizeistreife nahm den Vorfall wahr und konnte

den Täter festnehmen. Das Opfer wurde in einer Klinik medizinisch versorgt,

konnte diese aber nach der Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige wurde

zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.