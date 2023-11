Diebstahl von Fahrrad

Melsungen, Tatzeit: Sonntag, 19.11.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 06:30 Uhr

Von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter ein Fahrrad im Schwarzenberger Weg in Melsungen entwendet. Nach Angaben der Geschädigten wurde das Fahrrad an der Bartenwetzerbrücke, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein grün/weißes Hollandrad. Das Fahrrad hat einen Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Scheune, Carport und Doppelgarage durch Brand beschädigt

Neuental, Tatzeit: Samstag, den 18.11.23, 02:24 Uhr

Am vergangen Samstag kam es zu einem Brand in der Bischhäuser Straße in Neuental. Hierbei wurden eine Scheune sowie eine Doppelgarage mit angrenzendem Carport beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus der Gemeinde Neuental unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch die eingesetzten Feuerwehrleute verhindert werden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.