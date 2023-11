Theo Wiegand ist neuer Abteilungsleiter Einsatz beim Polizeipräsidium Osthessen

Theo Wiegand ist neuer Abteilungsleiter Einsatz beim Polizeipräsidium Osthessen Osthessen / Fulda. Abteilungsdirektor Theo Wiegand wurde Mitte November zum Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Osthessen und damit auch zum Abwesenheitsvertreter von Polizeipräsident Michael Tegethoff ernannt. Der gebürtige Eiterfelder tritt die Nachfolge von Klaus Wittich an, der Mitte Juli als Polizeivizepräsident nach Nordhessen wechselte.

„Mit Theo Wiegand bekommt die osthessische Polizei eine äußerst erfahrene und kompetente Führungskraft, die unser Präsidium nicht nur sehr gut kennt, sondern sich auch in unterschiedlichsten Führungsfunktionen und Aufgabenbereichen bestens bewährt hat. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Expertise, aber auch seiner sozialen Kompetenz, genau der Richtige für diese Position ist“, freut sich Tegethoff auf die Zusammenarbeit mit seinem künftigen Vertreter.

Der 59-Jährige war bereits in mehreren Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Osthessen eingesetzt – zuletzt seit 2016 als Leiter des Abteilungsstabs. „Ich freue mich, dass man mir das Vertrauen schenkt und ich diese verantwortungsvolle Tätigkeit in meiner Heimat ausüben darf. Diese Herausforderung nehme ich gerne an, denn die Sicherheit der Menschen in unserer Region liegt mir sehr am Herzen“, betont Theo Wiegand.

Über Theo Wiegand:

Die berufliche Laufbahn von Theo Wiegand begann 1980 mit einer dreijährigen Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der hessischen Polizei. Nach einer mehrjährigen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei, wechselte der gebürtige Eiterfelder für drei Jahre in den Streifendienst nach Offenbach, ehe er 1990 sein Studium zum gehobenen Polizeidienst begann und dieses schließlich 1992 erfolgreich abschloss. Danach folgten Verwendungen im Streifendienst in Offenbach, Kassel und Hünfeld, bevor er von 1999 bis 2001 sein Studium für den höheren Polizeidienst in Wiesbaden und Münster/Westfalen absolvierte. Als frisch ernannter Polizeirat war Wiegand zunächst als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagedienst des PP Frankfurt am Main tätig, ehe im Jahr 2003 die Versetzung nach Osthessen folgte. Mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung von 2012 bis 2014 als Leiter des Spezialeinsatzkommandos im PP Nordhessen ist Wiegand nunmehr seit fast 20 Jahren bei der osthessischen Polizei tätig. Hier war er in unterschiedlichen Führungsverwendungen eingesetzt – als Leiter der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste, als Leiter der Abteilung Zentrale Dienste und zuletzt seit 2016 als Leiter des Abteilungsstabs.

Unfallflucht in Eiterfeld – Zeugenaufruf

Am Dienstag (21.11.2023) ereignete sich auf dem Parkplatz der VR Bank in der Bahnhofstraße in Eiterfeld eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen schwarzen Skoda Fabia, auf dem Parkplatz im hinteren Bereich der VR Bank im Zeitraum zwischen 09.00 und 12.00 Uhr abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Vermutlich wurde das geparkte Fahrzeug beim Ausparken gestreift. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580

Lkw rutscht von der Fahrbahn und sorgt für Vollsperrung

Am Dienstag (21.11.), gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger kroatischer Fahrer mit seinem Sattelzug die BAB 7 von Würzburg in Richtung Kassel.

Der Fahrer wollte am Autobahndreieck Fulda auf die A66 in Richtung Frankfurt fahren. Auf der Fahrbahn der Überführung von der A7 auf die A66 befand sich derzeitigen Erkenntnissen nach zu diesem Zeitpunkt jedoch eine Spur mit Betriebsmitteln – möglicherweise Öl -, welche für eine rutschige Oberfläche sorgte. Der Lkw-Fahrer verlor aufgrund dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auflieger und Zugmaschine verkeilten und das Gespannt kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es im Flutgraben zum Stehen kam.

Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurden die Dieseltanks der Zugmaschine beschädigt, sodass eine noch unklare Menge Diesel ins Erdreich gelangte. Nach Einschätzung der unteren Wasserbehörde vor Ort muss das verunreinigte Erdreich zu einem späteren Zeitpunkt abgetragen werden.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt.

Die Überführung musste für die Dauer der Bergungsarbeiten des Lkw, sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten der Fahrbahn gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Vor Ort waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg, die örtliche Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Fulda und ein örtliches Bergungsunternehmen eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Pkw entwendet

Bebra. Einen schwarzer Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen „HEF – BL 183“ entwendeten Unbekannte am Montag (20.11.), zwischen 1 und 6.20 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise. Das Fahrzeug stand vor einer Garageneinfahrt in der Straße „Gerstunger Allee“ und hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0

Diebstahl aus Lagerhalle

Schotten. Unbekannte brachen zwischen Freitag (17.11.) und Montag (20.11.) die Seitentür einer Lagerhalle in der Seestraße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Nägel im Wert von rund 120 Euro und verließen das Gebäude auf dem gleichen Weg. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Kfz-Kennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Montagnachmittag (20.11.), zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr, in der Maria-Ward-Straße das vordere amtliche Kennzeichen FD-XG 376 von einem weißen VW Golf.

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder. In der Hauptstraße brachen Unbekannte am Montagabend (21.11.), gegen 21.15 Uhr, in eine Lagerhalle ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.