Main-Taunus: Die Polizei-News

Beim Gassigehen von Pärchen angegriffen, Hattersheim, Egerstraße, Montag, 20.11.2023, 19:15 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein Paar in Hattersheim während eines Spaziergangs von einem bislang unbekannten Duo angegriffen und verletzt. Den Angaben der Geschädigten aus Hattersheim zufolge, sei man gegen 19:15 Uhr mit dem Hund spazieren gewesen. In der Egertstraße soll man dann mit einem fremden Pärchen in Streit geraten und in der Folge von diesen körperlich angegriffen worden sein. Hierbei hätten beide auf die Hattersheimer eingeschlagen, wodurch diese verletzt wurden. Im Anschluss flüchtete das gewalttätige Duo in unbekannte Richtung. Die in der Zwischenzeit verständigte Polizei konnte die beiden nicht mehr antreffen. Der Mann soll etwa 170 m groß gewesen sein und einen Oberlippenbart haben. Er trug eine Daunenjacke. Seine Begleiterin war etwa gleichgroß, hatte lange schwarze und zum Zopf gebundene Haare und trug helle Kleidung.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zum Vorfall oder den beschriebenen Personen unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Diebe suchen Autowaschanlage auf,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, Sonntag, 19.11.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in den Bürocontainer einer Hattersheimer Waschanlage eingebrochen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Diebe dem Gelände der Anlage, welche sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heddingheimer Straße befindet, und suchten dort zielgerichtet einen Bürocontainer auf. Mithilfe eines unbekannten Werkzeugs hebelten sie die Hintertür des Containers auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Letzen Endes nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Werkzeug aus Garage gestohlen,

Hofheim-Wallau, Gräsiger Weg, Samstag, 18.11.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Sonntag hatten es Diebe im Hofheimer Ortsteil Wallau auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter das Grundstück der Geschädigten im Gräsiger Weg auf und öffneten deren zuvor verschlossene Garage. Aus dieser nahmen sie mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro an sich und suchten unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Mit mehreren geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen, Kelkheim, Gagernring, Montag, 20.11.2023, 12:20 Uhr

(fh)Am Montagmittag ist ein junger Autofahrer in Kelkheim mit mehreren geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen, er und sein Beifahrer kamen in der Folge in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-jährige Liederbacher mit einem Mini Cooper S den Gagernring vom Charlottenweg kommend in Richtung der Hornauer Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 3 verlor der Heranwachsende die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit dort geparkten Fahrzeugen zusammen, welche ihrerseits auf weitere geparkte Pkw geschoben wurden. So wurden insgesamt fünf Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Der Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Drei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.