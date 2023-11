Südhessen: „Dunkle Jahreszeit“ – Polizei gibt Präventionstipps gegen Wohnungseinbruchdiebstahl

Südhessen (ots) – Die „Dunkle Jahreszeit“ ist da. Kriminelle machen sich nun den

Schutz der Dunkelheit zunutze, wenn es morgens später hell und abends früher

dunkel wird und sehen ihre Chance gekommen, in Wohnungen und Häusern

einzubrechen. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, warnt und sensibilisiert das

Polizeipräsidium Südhessen zum Thema Einbruchsschutz. Denn es gibt viele

Möglichkeiten, sich gegen ungebetene Gäste zu schützen.

Präventionsmaßnahmen wirken. Dies belegen auch die vielen Einbruchsdelikte, die

bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Der Grund: Geeignete

Sicherungstechnik und eine aufmerksame Nachbarschaft. Investieren Sie daher in

Ihre Sicherheit. Darüber hinaus kann auch das richtige Verhalten dazu beitragen,

einen Einbruch zu verhindern. Schon mit der Umsetzung folgender, einfacher

Verhaltenstipps kann viel erreicht werden:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt

Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran:

Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes

Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder

aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken

oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt

erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Nachbarn oder Freunden leeren.

Rollläden sollten zur Nachtzeit und nach Möglichkeit nicht tagsüber

heruntergelassen werden.

Lassen Sie zum Beispiel über Zeitschaltuhren ab und an Lichter im Haus brennen.

Das suggeriert Anwesenheit.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110.

Umfassende Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.k-einbruch.de,

der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Bergstrasse

Lautertal: Einbruch in Arztpraxis

Lautertal (ots) – In der Nacht zum Dienstag (21.11.) haben Einbrecher eine

Arztpraxis in der Nibelungenstraße in Reichenbach heimgesucht. Über ein Fenster

hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und aus

zwei Geldkassetten Bargeld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1000 Euro.

Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter

der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Lorsch: Krimineller erbeutet Geld in Tankstelle/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Am Montagabend (20.11.) hat ein maskierter Krimineller gegen

19.30 Uhr eine Tankstelle in der Nibelungenstraße überfallen. Der bislang

unbekannte Täter hat den Mitarbeiter unter Vorhalt einer blauen Stofftasche zur

Herausgabe von Geld aufgefordert. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit Geld

und Zigaretten in Richtung Bensheimer Straße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei

verliefen bislang ergebnislos.

Der Täter wird als circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt

beschrieben. Er hat eine schlanke Figur und trug zur Tatzeit eine schwarze

Daunenjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose mit drei

weißen Streifen an der Seite und blaue Sneaker mit weißer Sohle, an der Hacke

mit weißem Strich.

Es werden Zeugen gesucht, die den Täter gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben

können. Diese werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 41 in Heppenheim unter

der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim-Sonderbach: Arbeitsunfall – 50-Jähriger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Heppenheim (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Montag (20.11.) ist ein

50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 8.30 Uhr wurden die Polizei und die

Rettungskräfte über den Vorfall auf einem Firmengelände in der Werkstraße

informiert. Nach ersten Erkenntnissen parkte der 50-Jährige ein Fahrzeug auf

einem dortigen leicht abschüssigen Parkplatz, stieg aus und entfernte sich zu

Fuß. Aus bislang unbekannter Ursache rollte das Auto los und erfasste den

50-Jährigen. Der Mann wurde hierbei so so schwer verletzt, dass er noch an der

Unfallstelle verstarb.

Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 10) in Heppenheim und die Abteilung

Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt, haben ihre Ermittlungen

aufgenommen. Ebenso wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein

Sachverständiger hinzugezogen.

Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Baucontainer

Darmstadt (ots) – Zwischen Montagabend (20.11.) und Dienstagmorgen (21.11)

entwendeten Unbekannte aus einem Baucontainer in der Noackstraße Baumaschinen im

Wert von mehreren tausend Euro. Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die

Kriminellen gewaltsam die Tür des Containers auf, um an die im Innenraum

gelagerten Werkzeuge zu gelangen. Anschließend machten sie sich mit ihrer Beute

aus dem Staub.

Zeugen, die den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen

Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim zuständigen

Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf/Gundernhausen: Nachtrag zum Scheunenbrand / Technischer Defekt verursachte Brand

Roßdorf (ots) – Nachdem es in der Nacht zum Sonntag (12.11.) gegen 1.20 Uhr zum

Brand einer Scheune in Gundernhausen kam (wir haben berichtet), schließt die

Kriminalpolizei Brandstiftung aus. Gemeinsamen mit Brandsachverständigen konnten

die Ermittler im Rahmen ihrer Brandortbegehungen keinerlei Hinweise auf eine

vorsätzliche Brandstiftung finden. Als Brandursache konnte ein technischer

Defekt an einer Verkabelung ausgemacht werden.

Gross-Gerau

Nauheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Thomas-Mann-Straße brachen im Laufe des Montags (20.11) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Bemerkt wurde die Tat gegen 18.00 Uhr von einer heimkehrenden Bewohnerin. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich über die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen die Wohnung. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Trebur: Einbrecher machen Beute

Am Montag (20.11.) brachen zwischen 07.30 Uhr und 19.40 Uhr Unbekannte mit Gewalt in ein Haus in der Taunusstraße ein. Die Kriminellen erbeuteten anschließend unter anderem Schmuck, Geld und Uhren. Anschließend gelang den ungebetenen Besuchern die unerkannte Flucht.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Bischofsheim: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Am Montagabend (20.11.), gegen 18.10 Uhr, traf ein Einbrecher auf den Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Platanenstraße und floh daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangte der Einbrecher zuvor über die Balkontür. Der Unbekannte ist circa 1,60 Meter groß war dunkel gekleidet.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.